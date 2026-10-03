Ballando Con le Stelle, i nuovi maestri e tre addii (dolorosi): perché non ci sono Alessandra Tripoli, Veera Kinnunen e Luca Favilla
Milly Carlucci spiega l’assenza di Luca Favilla e Veera Kinnunen dalla nuova edizione del programma e presenta i nuovi maestri pronti a scendere in pista.
Ci siamo! Se da un lato stasera, 3 ottobre 2026, su Canale 5 riparte Tu Sì Que Vales, con Maria De Filippi e combricola, dall’altra su Rai 1 – sempre in prima serata – riparte Ballando Con le Stelle con una nuova edizione. Il format condotto da Milly Carlucci, quest’anno, è più rivoluzionato che mai. Infatti, il pubblico noterà senz’altro l’assenza di alcuni volti tanto amati all’interno del cast.Tra le assenze che hanno fatto più discutere c’è quella di Luca Favilla, presenza ormai familiare nello show. La conduttrice ha fatto chiarezza sulla scelta, spiegando quali dinamiche portano alla formazione delle coppie e perché, quest’anno, il ballerino non è stato coinvolto nella competizione. Ma non sarà assente solo lui, quindi, proseguite la lettura per saperne di più.
Ballando Con le Stelle 2026, il cast rinnovato
La nuova edizione di Ballando con le Stelle porta sulla pista di Rai 1 un cast rinnovato, tra conferme e nuovi ingressi. La trasmissione di Milly Carlucci riparte con 13 concorrenti pronti a cimentarsi nei diversi stili di danza, affiancati da professionisti ormai diventati volti familiari del programma. Tra le conferme figurano Giada Lini, Nikita Perotti, Anastasia Kuzmina, Giovanni Pernice, Carlo Aloia, Erica Martinelli e Pasquale La Rocca. Anche la giuria presenta alcune novità, con Alberto Matano, Francesca Fialdini e Simona Ventura coinvolti nel nuovo assetto del programma. A cambiare, però, è soprattutto il gruppo dei maestri, con diversi nuovi professionisti pronti a debuttare sulla pista.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Ballando Con le Stelle, chi sono i nuovi maestri
Tra le new entry ci sono Luca Urso, Elisa Terrasi, Leonardo Lini, Valentina Fiorini e Gioia Giovanatti. Urso, ballerino, coreografo e insegnante originario della provincia di Palermo, sarà in coppia con Monica Guerritore e ha già avuto alcune esperienze nel programma. Terrasi, romana di 40 anni, vanta una lunga carriera nella danza sportiva e internazionale e affiancherà Riccardo Rossi. Leonardo Lini, già visto ad Amici e vincitore di Dancing with the Stars Ireland, ballerà invece con Anna Safroncik, mentre la sorella Giada sarà in gara con Alessandro Matri. Valentina Fiorini, specializzata nelle discipline latino-americane, sarà al fianco di Massimo Ghini. Completa il gruppo delle novità Gioia Giovanatti, ex componente del corpo di ballo di Amici e protagonista di importanti competizioni internazionali, che accompagnerà Andy Díaz Hernández. Torna inoltre Rebecca Gabrielli, già coinvolta in passato nel programma, questa volta insieme a Eugenio Finardi. Di seguito, l’elenco competo dei concorrenti e dei loro maestri:
- Alessandro Matri (in coppia con Giada Lini)
- Alberto Ravagnani (in coppia con Erika Martinelli)
- Andy Diaz (in coppia con Gioia Giovanatti)
- Anna Safroncik (in coppia con Leonardo Lini)
- Aurora Ramazzotti (in coppia con Nikita Perotti)
- Eugenio Finardi (in coppia con Rebecca Gabrielli)
- Jimmy Ghione (in coppia con Anastasia Kuzmina)
- Manuela Moreno (in coppia con Carlo Aloia)
- Massimo Ghini (in coppia con Valentina Fiorini)
- Monica Guerritore (in coppia con Luca Urso)
- Noemi Bocchi (in coppia con Giovanni Pernice)
- Ornella Muti (in coppia con Pasquale La Rocca)
- Riccardo Rossi (in coppia con Elisa Terrasi)
I professionisti non riconfermati a Ballando Con le Stelle
Non tutti i maestri della precedente edizione sono stati confermati. Tra gli esclusi figurano Luca Favilla, Veera Kinnunen e Chiquito, mentre Alessandra Tripoli non sarà presente per la gravidanza. La scelta di Favilla è stata spiegata direttamente da Milly Carlucci alla conferenza stampa, che ha sottolineato come la formazione delle coppie dipenda anche dalle caratteristiche dei concorrenti: "Perché non c’è Luca Favilla? Lui è uno straordinario ballerino, ma come racconto sempre i nostri maestri vengono scelti in base al personaggio che abbiamo in gara". La conduttrice ha poi aggiunto: "Quindi alla psicologia e a certe aspettative che ci sono su quel personaggio, è veramente una comunione psicologica. Siamo andati a cercare delle altre persone che fanno parte del nostro bacino di conoscenze con un profilo psicologico adatto al personaggio che doveva guidare. Luca sa che è nei nostri cuori e che lo stimiamo. Lo coinvolgeremo con le ballerine per una notte che siano adatte a lui. Ad esempio, non lo abbiamo coinvolto con Federica (Sciarelli, ndr) a causa di una grande differenza di altezza fra loro due. Non sarebbero stati una coppia armonica."
Carlucci ha comunque ribadito la stima nei confronti del ballerino, spiegando che potrebbe essere coinvolto in future occasioni. Tra gli assenti, dunque, Favilla, Kinnunen e Chiquito lasciano il posto alle nuove leve, mentre l’assenza di Tripoli è legata esclusivamente alla sua maternità.
Potrebbe interessarti anche
Ballando con le stelle, si parte: Nikita Perotti distrutto da Aurora Ramazzotti, Pasquale La Rocca ‘nasconde’ Ornella Muti
Le coppie dello show di Milly Carlucci hanno iniziato le prime prove in vista del de...
Ballando con le stelle 2026: Ornella Muti entra ufficialmente nel cast e Milly annuncia tutti gli abbinamenti coi maestri
L'attrice si aggiunge ufficialmente al gruppo di concorrenti della nuova edizione, m...
Ballando con le stelle, cambia il regolamento con Francesca Fialdini e Simona Ventura: cosa sono i voti ‘giustizia’, ‘anima’ e ‘popolare’
Milly Carlucci ha spiegato tutte le novità della prossima edizione al via il 3 ottob...
Ballando con le Stelle, si parte (con rivoluzione): giuria, cast, Sciarelli in pista e Selvaggia Lucarelli a casa. Cosa vedremo stasera
Oggi sabato 3 ottobre 2026 inizia la nuova edizione (e la nuova “era”) dello show di...
Alberto Matano, giurato ufficiale a Ballando con le stelle. La condizione di Milly Carlucci: “Basta padre Ralph”
Il conduttore di Vita In Diretta è stato annunciato a TG1Talks, podcast condotto da ...
Ballando con le stelle: Nikita Perotti con Aurora Ramazzotti, Pernice danza con Noemi Bocchi. Le prime sei coppie (e la decisione su Paolo Belli)
Milly Carlucci ha annunciato sui social le prime coppie dell’edizione 2026 dello sho...
Ballando con le Stelle 2026, il cast (finalmente) è completo: tutti i 12 concorrenti e il nodo della giuria ancora in bilico
Milly Carlucci ha ormai definito la squadra dei protagonisti della nuova edizione, m...
Ballando con le Stelle, svolta nel cast: Simona Ventura in tandem con Francesca Fialdini. Cosa faranno
La conduttrice del dance show di Rai 1 avrebbe convito le due colleghe a unirsi al p...