Ballando Con le Stelle, i nuovi maestri e tre addii (dolorosi): perché non ci sono Alessandra Tripoli, Veera Kinnunen e Luca Favilla Milly Carlucci spiega l’assenza di Luca Favilla e Veera Kinnunen dalla nuova edizione del programma e presenta i nuovi maestri pronti a scendere in pista.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Ci siamo! Se da un lato stasera, 3 ottobre 2026, su Canale 5 riparte Tu Sì Que Vales, con Maria De Filippi e combricola, dall’altra su Rai 1 – sempre in prima serata – riparte Ballando Con le Stelle con una nuova edizione. Il format condotto da Milly Carlucci, quest’anno, è più rivoluzionato che mai. Infatti, il pubblico noterà senz’altro l’assenza di alcuni volti tanto amati all’interno del cast.Tra le assenze che hanno fatto più discutere c’è quella di Luca Favilla, presenza ormai familiare nello show. La conduttrice ha fatto chiarezza sulla scelta, spiegando quali dinamiche portano alla formazione delle coppie e perché, quest’anno, il ballerino non è stato coinvolto nella competizione. Ma non sarà assente solo lui, quindi, proseguite la lettura per saperne di più.

Ballando Con le Stelle 2026, il cast rinnovato

La nuova edizione di Ballando con le Stelle porta sulla pista di Rai 1 un cast rinnovato, tra conferme e nuovi ingressi. La trasmissione di Milly Carlucci riparte con 13 concorrenti pronti a cimentarsi nei diversi stili di danza, affiancati da professionisti ormai diventati volti familiari del programma. Tra le conferme figurano Giada Lini, Nikita Perotti, Anastasia Kuzmina, Giovanni Pernice, Carlo Aloia, Erica Martinelli e Pasquale La Rocca. Anche la giuria presenta alcune novità, con Alberto Matano, Francesca Fialdini e Simona Ventura coinvolti nel nuovo assetto del programma. A cambiare, però, è soprattutto il gruppo dei maestri, con diversi nuovi professionisti pronti a debuttare sulla pista.

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Ballando Con le Stelle, chi sono i nuovi maestri

Tra le new entry ci sono Luca Urso, Elisa Terrasi, Leonardo Lini, Valentina Fiorini e Gioia Giovanatti. Urso, ballerino, coreografo e insegnante originario della provincia di Palermo, sarà in coppia con Monica Guerritore e ha già avuto alcune esperienze nel programma. Terrasi, romana di 40 anni, vanta una lunga carriera nella danza sportiva e internazionale e affiancherà Riccardo Rossi. Leonardo Lini, già visto ad Amici e vincitore di Dancing with the Stars Ireland, ballerà invece con Anna Safroncik, mentre la sorella Giada sarà in gara con Alessandro Matri. Valentina Fiorini, specializzata nelle discipline latino-americane, sarà al fianco di Massimo Ghini. Completa il gruppo delle novità Gioia Giovanatti, ex componente del corpo di ballo di Amici e protagonista di importanti competizioni internazionali, che accompagnerà Andy Díaz Hernández. Torna inoltre Rebecca Gabrielli, già coinvolta in passato nel programma, questa volta insieme a Eugenio Finardi. Di seguito, l’elenco competo dei concorrenti e dei loro maestri:

Alessandro Matri (in coppia con Giada Lini)

Alberto Ravagnani (in coppia con Erika Martinelli)

Andy Diaz (in coppia con Gioia Giovanatti)

Anna Safroncik (in coppia con Leonardo Lini)

Aurora Ramazzotti (in coppia con Nikita Perotti)

Eugenio Finardi (in coppia con Rebecca Gabrielli)

Jimmy Ghione (in coppia con Anastasia Kuzmina)

Manuela Moreno (in coppia con Carlo Aloia)

Massimo Ghini (in coppia con Valentina Fiorini)

Monica Guerritore (in coppia con Luca Urso)

Noemi Bocchi (in coppia con Giovanni Pernice)

Ornella Muti (in coppia con Pasquale La Rocca)

Riccardo Rossi (in coppia con Elisa Terrasi)

I professionisti non riconfermati a Ballando Con le Stelle

Non tutti i maestri della precedente edizione sono stati confermati. Tra gli esclusi figurano Luca Favilla, Veera Kinnunen e Chiquito, mentre Alessandra Tripoli non sarà presente per la gravidanza. La scelta di Favilla è stata spiegata direttamente da Milly Carlucci alla conferenza stampa, che ha sottolineato come la formazione delle coppie dipenda anche dalle caratteristiche dei concorrenti: "Perché non c’è Luca Favilla? Lui è uno straordinario ballerino, ma come racconto sempre i nostri maestri vengono scelti in base al personaggio che abbiamo in gara". La conduttrice ha poi aggiunto: "Quindi alla psicologia e a certe aspettative che ci sono su quel personaggio, è veramente una comunione psicologica. Siamo andati a cercare delle altre persone che fanno parte del nostro bacino di conoscenze con un profilo psicologico adatto al personaggio che doveva guidare. Luca sa che è nei nostri cuori e che lo stimiamo. Lo coinvolgeremo con le ballerine per una notte che siano adatte a lui. Ad esempio, non lo abbiamo coinvolto con Federica (Sciarelli, ndr) a causa di una grande differenza di altezza fra loro due. Non sarebbero stati una coppia armonica."

Carlucci ha comunque ribadito la stima nei confronti del ballerino, spiegando che potrebbe essere coinvolto in future occasioni. Tra gli assenti, dunque, Favilla, Kinnunen e Chiquito lasciano il posto alle nuove leve, mentre l’assenza di Tripoli è legata esclusivamente alla sua maternità.

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