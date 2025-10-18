Ballando con le stelle, nuovi attriti tra concorrenti, Francesca Fialdini scatena l’invidia di un’altra ballerina: chi Il talento e il successo della conduttrice non passano inosservati: tra voti altissimi, complimenti della giuria e tensioni dietro le quinte, il clima si fa incandescente.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

La nuova edizione di Ballando con le stelle si sta rivelando una delle più agguerrite di sempre. Tra nomi di spicco come Barbara d’Urso, Andrea Delogu e Rosa Chemical, a catalizzare l’attenzione è però Francesca Fialdini, che puntata dopo puntata sta dimostrando un’inaspettata padronanza della pista. Sin dal suo debutto, la conduttrice di Da noi a ruota libera ha lasciato il segno grazie alla sintonia con il maestro Giovanni Pernice e a un’eleganza che ha conquistato tanto la giuria quanto il pubblico. Secondo Gente, proprio questa combinazione di grazia, tecnica e carisma avrebbe però acceso un piccolo fuoco di gelosia dietro le quinte, dove non tutti sembrerebbero prendere bene i consensi raccolti dalla Fialdini.

Francesca: voti record ed elogi dalla giuria di Ballando con le stelle

I numeri parlano chiaro. Alla prima puntata Francesca e Giovanni hanno totalizzato 43 punti, ma è stato con la seconda e la terza esibizione che hanno toccato vette altissime, arrivando addirittura a 76 punti complessivi grazie ai bonus assegnati. E i giudizi sono stati altrettanto generosi. Selvaggia Lucarelli ha elogiato la conduttrice per la sua capacità di unire leggerezza e precisione, mentre Guillermo Mariotto l’ha definita "Un raggio di sole", sottolineando come riesca a trasformare ogni performance in qualcosa di luminoso e sofisticato. Tutto questo entusiasmo avrebbe però iniziato a pesare su qualcuna delle altre concorrenti, che, secondo quanto riportato dal settimanale, si sentirebbe penalizzata da un atteggiamento troppo deferente della giuria verso Francesca. Una situazione che starebbe creando un clima meno sereno del previsto nei camerini dell’Auditorium del Foro Italico.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il successo che divide e la rivale gelosa

Nonostante le tensioni, il pubblico sembra schierato in massa dalla parte di Francesca. Sui social, i fan la premiano con voti altissimi, riconoscendo il talento e la genuinità che mostra in ogni passo. Il maestro Giovanni Pernice, d’altronde, è riuscito a esaltare la sua naturale eleganza, costruendo coreografie che mettono in risalto il suo stile pulito e mai eccessivo. Secondo Gente, la "rivale" rimasta infastidita non sarebbe stata ancora identificata, ma l’irritazione per i giudizi favorevoli a Francesca Fialdini sarebbe ormai di dominio pubblico tra i concorrenti. L’impressione è che la competizione, finora vissuta con leggerezza, si stia trasformando in una sfida più accesa, complice anche l’attenzione mediatica che la Fialdini riesce naturalmente a catalizzare. Ci si chiede se la prossima puntata possa toccare questo tema. Tra le più chiacchierate come possibili "Rivali gelose", ci sarebbe Marcella Bella, che già in passato ha avuto da ridire sul parere dei giudici e su altri concorrenti, ma probabilmente non si tratta della showgirl.

Francesca Fialdini esempio di classe e fair play

Infatti, lontano dai riflettori, Francesca continua a mostrarsi disponibile e gentile con tutti, tra cui anche la stessa Marcella Bella, che ha recentemente consolato quando era visibilmente delusa dai giudizi ricevuti. Con tono pacato, la conduttrice l’ha incoraggiata a non lasciarsi abbattere: "Non ti devi demotivare per niente, tira fuori la grinta che hai dentro… Questa gara serve a misurare la personalità e non posso credere che tu non riesca a reagire a questa cosa". Un gesto che la dice lunga sul suo carattere e che contrasta con le voci di tensioni e invidie. Mentre alcuni vedono in lei la favorita indiscussa, Francesca Fialdini sembra invece voler vivere l’esperienza con leggerezza.

Potrebbe interessarti anche