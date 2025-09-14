Ballando con le Stelle, parte la nuova scintillante edizione: i maestri, le coppie e tutte le novità Motori più che accesi per la ventesima edizione del dancing show e quest'anno ne vedremo delle belle tra concorrenti e giuria.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Motori più che accesi per la ventesima edizione di Ballando con le Stelle, che debutterà sabato 27 settembre 2025 in prima serata su Rai 1. A condurre lo show ancora una volta Milly Carlucci, ma questa volta al suo fianco non ci sarà più Paolo Belli. Il fidato braccio destro di Milly, infatti, sarà in pista in quanto concorrente ufficiale di questa stagione. Al suo posto la conduttrice ha voluto Massimiliano Rosolino, ex campione olimpico di nuoto e concorrente della terza edizione, che prenderà il posto di Belli e sarà in collegamento dalla "Sala delle Stelle".

La giuria storica invece è riconfermata in blocco: Carolyn Smith (presidente), Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni, saranno ancora al loro posto palette alla mano. Tra i tribuni del popolo, infine, ritroveremo Rossella Erra, Sara Di Vaira e Samuel Peron in sostituzione di Simone Di Pasquale, che è tornato a vestire i panni di maestro di ballo.

A parte Chiquito, vincitore dello spin‑off Sognando… Ballando con le Stelle, che entra ufficialmente nel corpo di ballo e il ritorno di Di Pasquale, gli altri maestri storici sono stati tutti riconfermati. I concorrenti ufficiali, invece, vanno a formare un cast che promette davvero scintille, sia in pista che non. Se volete sapere tutte le novità, le coppie e le date di Ballando, guardate il Video!

