Ballando con le Stelle, la decisione della Rai sulla giuria: "Noi e Milly Carlucci...". Chi prende il posto di Selvaggia Lucarelli Selvaggia Lucarelli ha ufficializzato il suo addio a Ballando con le Stelle, ma chi prenderà il suo posto? Ecco la decisione della Rai

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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Grande rivoluzione nella prossima edizione di Ballando con le Stelle, il talent show di Rai 1 che da anni entra nelle case degli italiani. Al timone sempre Milly Carlucci, ma attorno ci sono diverse novità. La prima fra tutti è il cambio studio, dato che il programma non verrà più registrato nel Foro Italico ma presso Saxa Rubra. In più, Selvaggia Lucarelli ha detto addio alla trasmissione che le ha dato tanto in tutti questi anni, per sbarcare nella rete Mediaset per L’Isola dei Famosi.

Dopo dieci anni in giuria, l’opinionista ha infatti deciso di cambiare del tutto esperienza e a confermare queste indiscrezioni è stata proprio la stessa Milly Carlucci. "Non faccio nessun toto-giuria perché, veramente, non ne stiamo parlando. È un argomento su cui dovremmo riflettere tutta l’estate per arrivare poi a una soluzione a settembre" – ha fatto sapere la conduttrice, dichiarando che la giuria di Ballando con le Stelle è sicuramente la più iconica e chiacchierata di tutto il mondo dello spettacolo italiano.

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Le novità sulla giuria di Ballando con le Stelle e sulla nuova edizione

Poco dopo la presentazione ufficiale dei palinsesti Rai, che si sono tenuti quest’anno nella sede Rai di Ancona lo scorso 3 luglio, il direttore del Prime Time Williams Di Liberatore ha rilasciato un’intervista per Fanpage svelando qualche dettaglio in più sulla nuova stagione televisiva. In primis, ha parlato dello spostamento dei programmi storici, poi del Festival di Sanremo per poi finire a discutere anche delle decisioni prese sulla nuova edizione di Ballando con le Stelle.

A tal proposito, gli è stato domandando se lo staff Rai avesse già preso una decisione su chi possa essere il sostituto di Selvaggia Lucarelli nella giuria, dato che l’opinionista ha ufficializzato il suo addio al programma. "Con Milly Carlucci abbiamo temporaneamente congelato la riflessione sulla giuria" – ha detto lui – "So che lei sta andando avanti con la selezione del cast; la devo incontrare a breve per capire quale filosofia si voglia adottare per la costruzione del gruppo dei concorrenti".

Stanno infatti lavorando in primis al cambio studio, dato che a Saxa Rubra si dovrà creare uno studio con tutti gli elementi necessari per gestire quel tipo di programma. "Parallelamente si lavora al cast" – ha concluso Di Liberatore – "Sulla giuria non c’è ancora nulla di attendibile".

Il toto-nomi sulla giuria di Ballando con le Stelle

Si sta intanto parlando di chi potrebbe prendere il posto di Lucarelli e, tra i tanti nomi papabili, si sta anche parlando di Geppi Cucciari ma soprattutto di Barbara D’Urso, che ha tra l’altro partecipato alla scorsa edizione del talent in qualità di concorrente e in coppia con Pasquale La Rocca. "Nessuno di questi nomi è stato preso in considerazione in questo momento", ha però svelato il Direttore Prime Time.

E ancora: "Non abbiamo proprio fatto nessun tipo di riunione che ci portasse a una riflessione sui nomi della giuria. Poi, se Milly nella sua testa stia facendo dei ragionamenti, questo non lo so dire, ma lo immagino".

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