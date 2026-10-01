Ballando con le stelle, Noemi Bocchi spiazza: “Non volevo la tv”. E svela perché Totti è “scioccato e geloso” La compagna dell'ex calciatore della Roma ha rivelato, in un'intervista esclusiva, quali sono i suoi timori e le aspettative alla vigilia del dance show di Rai 1.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Tra due giorni si unirà al cast di Ballando con le Stelle, per competere nel dance show più chiacchierato d’Italia. E in vista di questo debutto tv attesissimo, Noemi Bocchi si è confessata al settimanale Gente, in una lunga intervista piena di rivelazioni inedite. La nuova compagna di Francesco Totti ha spiegato che cosa l’ha spinta ad accettare l’offerta di Milly Carlucci, come ha reagito l’ex capitano della Roma (spoiler: non benissimo) e quali sono le sue aspettative alla vigilia di una svolta per lei così importante. Ecco qui sotto che cosa ha raccontato in dettaglio.

Noemi Bocchi, il ‘sì’ a Ballando con le stelle (nonostante i dubbi)

Dolce metà di Francesco Totti da ormai quattro anni, Noemi Bocchi è stata a lungo presa di mira dai fan dell’ex coppia Totti-Blasi, che in sostanza l’hanno vista come sola causa della rottura tra il Pupone e la conduttrice di Mediaset. Eppure ora, avendo incassato per così tanto tempo senza replicare, Bocchi ha l’opportunità di mostrarsi al pubblico per quella che è. Rispondendo nei fatti, da protagonista dell’imminente edizione di Ballando con le Stelle. E proprio in vista dell’appuntamento iniziale, fissato per sabato 3 ottobre su Rai 1, è arrivata anche un’intervista-fiume al settimanale Gente.

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"In questi anni hanno parlato tanto e tutti, tranne me", ha spiegato Noemi. "I pregiudizi ci sono stati, ne hanno dette di tutti i colori. Scendere sulla pista di Ballando mi permetterà di farmi conoscere, di mostrare che ho una mia identità, una personalità". Poi la prima rivelazione: "Sinceramente non ho mai pensato di intraprendere un percorso televisivo, ma la chiamata di Milly è arrivata nel momento più giusto".

La reazione di Totti alla scelta di Noemi Bocchi

La giovane designer non si è però fermata alla superficie. Oltre svelare le sue motivazioni, ha raccontato qual è stata la reazione del suo celebre compagno Francesco Totti. "All’inizio era scioccato, non parlava", ha detto con candore Noemi Bocchi. "Poi mi ha spiegato che era preoccupato, non sapeva come avrei potuto reagire al forte impatto mediatico, perché sa che, da quando sto con lui, per me non è sempre stato semplice vivere la quotidianità sotto la lente d’ingrandimento".

E ancora, dopo un primo momento di choc, Totti l’ha buttata sul ridere: "‘Quanto al ballo, amo’, non so che cosa ne potrà uscire…’, ha aggiunto scherzando. Ero titubante, poi però, ha detto: ‘E come la stai a fa’ lunga’. Ho firmato di getto coprendomi gli occhi con la mano". Il sunto, quindi, è che l’ex capitano della Roma "è geloso, ma farà il tifo" pe Noemi, come ovvio. D’altronde è lei stessa a rivelare che di carattere si somigliano molto, e quindi Francesco può capire benissimo quello che lei sta attraversando: "Siamo molto simili, Francesco e io. La mia amica dice che io sono lui al femminile. Siamo entrambi semplici, accudenti, a tratti timidi. Francesco è di un’autenticità e di un’umiltà che sono difficili da spiegare, considerata la sua carriera sportiva. Quando litighiamo ammutoliamo e teniamo il punto, ma poi è lui che, facendo il vago, dopo un po’ riprende il dialogo".

Le aspettative di Noemi Bocchi per Ballando con le stelle

Chiarito per chi farà il tifo Totti, resta da vedere cosa potrà portare a casa da questa avventura Noemi. "So che guardandomi da fuori potrebbe non sembrare, ma vengo da anni complicati", dice lei per concludere, "per la separazione dal mio ex marito nel 2019 e per quella di Francesco. Poi, nel 2023, ho affrontato un problema di salute. L’amore della famiglia e la fede mi hanno aiutata molto in questi momenti. Sono emotiva, ansiosa, sono molto più semplice di quanto si possa pensare e mi intimorisce tutto ciò che esce dalla mia comfort zone, ossia casa, affetti, amici".

Quindi ecco l’auspicio: "Vorrei ritrovare un po’ di leggerezza, vorrei divertirmi, imparare a gestire le emozioni e recuperare la sicurezza in me stessa. Sono certa che il ballo, oltre a far emergere un po’ di sensualità, possa essere anche terapeutico. E voglio dare il massimo".

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