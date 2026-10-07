Ballando con le stelle, Noemi Bocchi già nel mirino: “Che lavoro fa?”. Canino perfido e Matano sbotta Alla Vita in Diretta si è parlato del debutto della compagna di Francesco Totti nello show di Milly Carlucci: Simona Izzo pungente, Paola Barale comprensiva

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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L’ingresso di Noemi Bocchi nel cast di Ballando con le stelle ha inevitabilmente acceso i riflettori sulla compagna di Francesco Totti. Dopo il debutto con la prima esibizione dello scorso sabato, però, nel salotto della Vita in Diretta il dibattito si è spostato anche sulla sua identità pubblica. Alberto Matano ha sottolineato la necessità, per la nuova concorrente di Milly Carlucci, di riuscire a presentarsi al pubblico al di là della celebre relazione sentimentale. L’ex giurato Fabio Canino non è invece andato per il sottile. Scopriamo cosa hanno detto e tutti i dettagli.

Ballando con le Stelle 2026, Alberto Matano chiede a Noemi Bocchi di mostrarsi per quello che è

Durante lo spazio della Vita in Diretta dedicato a Ballando con le Stelle, il nuovo giurato dello show di Rai 1 Alberto Matano ha evidenziato come la partecipazione di Noemi Bocchi rappresenti un vero e proprio banco di prova soprattutto sul piano personale. Secondo il conduttore del salotto del daytime pomeridiano, infatti, il pubblico conosce ancora poco della concorrente, al netto del suo legame con Francesco Totti. "Lei ha una sfida davanti a sé… Oltre ad essere performante nel ballo vedremo se riuscirà a farci davvero conoscere chi è Noemi… Al momento abbiamo visto un bellissimo ballo, ma abbiamo voglia di sapere più di lei". Il tema è stato ripreso anche dagli ospiti presenti in studio. Simona Izzo ha sottolineato come sia stata la notorietà derivante proprio dal rapporto con l’ex capitano della Roma abbia contribuito al suo ingresso nel programma: "È anche il motivo per cui è nel cast di Ballando…". Paola Barale, invece, ha scelto una posizione decisamente più comprensiva, ricordando anche come Bocchi debba avere a che fare anche con i paragoni con Ilary Blasi: "È stata molto coraggiosa perché è andata ad affrontare il campo televisivo, dove l’ex moglie del compagno è amatissima (…) È stata brava, non sono giudice, ma ha ballato bene".

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Fabio Canino affonda il colpo sulla compagna di Francesco Totti

A rendere il tutto ancora più ‘pungente’ ci ha pensato Fabio Canino. Ospite di Alberto Matano, l’ex giurato di Ballando con le stelle ha messo apertamente in discussione la presenza di Noemi Bocchi nel cast: "Ma che lavoro fa questa signora? Io non la conosco per niente… È la prima esperienza pubblica?" ha domandato, prima di aggiungere una riflessione sui personaggi che arrivano in televisione grazie a una relazione famosa: "Mi fa strano che tutti quelli che arrivano in televisione perché sono fidanzate di, dopo 12 secondi vogliono disconoscere… Allora non andare!". Canino ha poi scherzato ulteriormente definendo Bocchi "la Camilla Parker Bowles di Roma", alimentando il tono ironico del dibattito.

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