Ballando con le stelle, Noemi Bocchi ‘agitatissima’ durante le prove. La reazione choc di Pernice: “Una tragedia". Ma scatta già il feeling La compagna di Totti, prossima concorrente del dance show di Rai 1, è apparsa in una clip esilarante con il suo maestro di ballo. Ma tra le incertezze l'intesa è immediata.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Anche per Noemi Bocchi, compagna di Francesco Totti, si avvicina il debutto attesissimo a Ballando con le Stelle, fissato per il prossimo 3 ottobre 2026. Un esordio che si preannuncia però complicato, come documentato dal siparietto social condiviso insieme al maestro Giovanni Pernice. Nel video, i due sono apparsi affiatatissimi, ma con qualche preoccupazione evidente da parte di Noemi, che a quanto pare deve ancora familiarizzare con i passi e le richieste del suo mentore. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Ballando con le stelle, la preoccupazione di Noemi Bocchi nel video con Pernice

Milly Carlucci l’ha messa nelle mani di uno dei ballerini più esperti del programma, Giovanni Pernice (vincitore dell’edizione 2024 in coppia con Bianca Guaccero). Eppure Noemi Bocchi, prossima concorrente di Ballando con le Stelle 2026, sente già la pressione di dover performare davanti al pubblico di Rai 1. Lo si capisce chiaramente dalla clip social condivisa dopo il debutto in sala prove, che mostra Noemi e il suo maestro in un botta e risposta pieno di dettagli interessanti.

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A condurre lo scambio è Pernice, che subito chiede alla compagna di Totti come si sente. "Agitatissima", è la risposta secca di Noemi, "perché sono preoccupata, delle prove che abbiamo fatto". La 38enne sorride con grande spontaneità, ma un po’ di vera preoccupazione trapela eccome. Allora tocca a Giovanni provare a calmarla. Deve semplicemente ballare, le spiega il professionista. E la concorrente rincara: "È quello il problema! Ballare…Tu mi hai fatto vedere troppi passi, io non ci capisco niente!".

A questo punto, il fidanzato di Bianca Guaccero la butta sul ridere, e guarda in direzione dell’obiettivo: "Capito come siamo messi? Qua si chiama Ballando con le Stelle e lei è preoccupata dei passi che le ho fatto vedere io. Abbiamo fatto un’ora di prove!". "Come sono andata?", lo punzecchia allora Noemi. Al che il ballerino non resiste davvero: "Una tragedia!".

Il feeling tra Giovanni Pernice e Noemi Bocchi

Al di là del siparietto e delle battute, quello che emerge dalla clip è comunque un feeling notevole tra Pernice e la sua allieva. Noemi Bocchi non sarà pronta, e avrà le sue insicurezze da sciogliere nel corso delle prove, ma senza dubbio i due davanti alle telecamere funzionano già. L’accoppiata studiata da Milly Carlucci è quindi perfetta, e potrà solo migliorare con il passare delle puntate. Mettiamoci poi quel pizzico di gelosia che potrebbe spuntare nelle rispettive coppie, da Totti a Bianca Guaccero, e il quadretto diventa ancora più appetibile agli occhi di un pubblico (come sempre) affamato di gossip. I primi risultati li vedremo sabato 3 ottobre, su Rai 1. Nel frattempo, servirà tanto allenamento e altrettanto olio di gomito.

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