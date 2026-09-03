Ornella Muti, il gran rifiuto a Ballando con le stelle (per Puoi Avati). La reazione di Milly Carlucci Stando alle ultime indiscrezioni, anche l'attrice avrebbe rifiutato un posto nel cast a ottobre. Solo pochi giorni fa era stata Diletta Leotta a sfilarsi. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Anche Ornella Muti avrebbe detto ‘no’ alla prossima edizione di Ballando con le Stelle. Dopo il rifiuto recente di Diletta Leotta, corteggiata da Milly ma non abbastanza convinta per arrivare a partecipare come concorrente, le ultime indiscrezioni sul dance show di Rai 1 parlano chiaro. Anche Muti, secondo un noto esperto di gossip, avrebbe declinato gentilmente l’invito. A farla decidere in tal senso sarebbe stato un precedente impegno di lavoro. Ma per Carlucci resta ancora una possibilità da non sottovalutare. Ecco qui sotto tutti i retroscena.

Ballando con le stelle, il ‘no’ di Ornella Muti a Milly Carlucci

In attesa del debutto di Ballando, il prossimo sabato 3 ottobre 2026, continuano a filtrare novità sul cast di concorrenti dello show. Per ora i nomi annunciati sono parecchi e vari, da Aurora Ramazzotti a Noemi Bocchi, passando per l’ex calciatore Alessandro Matri, e poi Eugenio Finardi, Manuela Moreno, Monica Guerritore, Riccardo Rossi, Anna Safroncik e Jimmy Ghione. Mentre l’ultima a dire di ‘no’ a Milly Carlucci è stata Diletta Leotta, conduttrice di DAZN e del (poco efficace) remake de La Talpa su Canale 5.

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Ma la novità più calda riguarda un altro rifiuto eccellente. Secondo quanto riportato dal giornalista Roberto Alessi, all’interno del suo profilo Instagram, avrebbe detto di no a Ballando anche Ornella Muti: "Ornella Muti fa Ballando con le stelle…Lo hanno scritto in molti, è scritto sul web…Lo hanno scritto pure alcuni giornali…Niente di vero…La Muti non farà Ballando".

Stando all’esperto, sarebbe stata proprio la diretta interessata a rivelare la sua scelta: "L’ho saputo proprio da lei e dalla figlia Naike Rivelli". E sarebbe chiaro anche il motivo che avrebbe portato l’attrice, nonostante l’interesse evidente di Milly, a non accettare l’offerta per ottobre. "A settembre lei è occupata sul set del serial Gotico Padano che sta realizzando il grande regista Pupi Avati", ha spiegato sempre Alessi, "in questa serie Ornella ha un ruolo molto importante". Le riprese della serie dovrebbero terminare alla fine del mese in corso, ma a quanto pare non ci sarebbe il tempo materiale per Ornella di poter prendere parte al dance show dal 3 ottobre prossimo.

L’asso nella manica di Milly Carlucci

L’ultima speranza, come suggerisce ancora Alessi sul suo profilo, sarebbe quella di convincere Ornella a presenziare almeno in qualità di "ballerina per una notte", in una delle tante puntate che andranno in onda tra ottobre e dicembre. Resta però il rammarico per un altro nome importante sfumato, mentre al momento mancherebbero ancora tre ‘caselle’ da riempire sul versante concorrenti per chiudere i conti e preparare il debutto di Ballando. Il tempo stringe, e i giochi restano apertissimi.

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