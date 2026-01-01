Ballando con le Stelle, Nancy Brilli scuote i social con un gesto inaspettato: le chat private Dopo il mancato ripescaggio a Ballando, una polemica velata arriva da Nancy Brilli, che condivide le chat di alcuni coreografi molto importanti: cosa è successo

Ancora una volta si torna a parlare di Ballando con le Stelle, ma in questo caso la protagonista di un gesto inaspettato è Nancy Brilli, che sembra essere ancora molto arrabbiata per il mancato ripescaggio nel dance show guidato da Milly Carlucci su Rai 1. A farlo pensare sono dei messaggi e commenti condivisi nelle storie di Instagram dall’attrice, una serie di chat in cui si leggono le dichiarazioni di professionisti della danza sulle sue performance nel programma Rai. Ecco le "polemiche" di Nancy Brilli sul ripescaggio di Ballando con le Stelle.

Nancy Brilli arrabbiata per il mancato ripescaggio a Ballando con le Stelle: le storie polemiche

Ormai Ballando con le Stelle è giunto al termine, ma le polemiche sono sempre all’ordine del giorno e l’ultima, un po’ velata per certi aspetti, arriva da Nancy Brilli, che su Instagram ha pubblicato diverse Storie in cui mostra le chat o, meglio, i messaggi di persone legate al mondo della danza – coreografi per la precisione – che la sostengono in questa sua lotta per la giustizia.

Se nella prima Storia ha ringraziato Carolyn Smith per aver detto a FanPage che "avrebbe meritato di più", nelle due successive ha dedicato parole di gratitudine a Luca Tommassini. In una di queste l’attrice ha diffuso il commento del coreografo fattole sotto un video in cui la si vede ballare nel dance show di Rai 1: "Ho avuto l’impressione di vivere un sogno, di entrare dentro una dimensione non reale. Invece è successo! Hai raggiunto la punta più alta e ci avete fatto volare con voi. Un volo elegante e potente, alto e fatto della sostanza dei sogni. Congratulazioni, Nancy e Filippi", ha scritto Tommassini. La seconda Storia invece presenta il messaggio che il coreografo ha mandato a un amico della Brilli: "Le belle parole che ho speso per Nancy? Sono vere. Ieri sono prima volato con lei e poi caduto a terra. Falle i complimenti, ha lasciato un segno di bellezza per sempre".

L’attrice non ha mancato di ringraziare sui social anche Eleonora Abbagnato, ballerina professionista che dal 2013 al 2021 è stata étoile del Balletto dell’Opéra di Parigi e dal 2015 dirige il corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma. "Ma stupenda, davvero incredibile. Come hai fatto? In quanti giorni? Brava!", ha scritto la Abbagnato. Infine, la Storia dedicata a Franco Miseria, coreografo di fama internazionale che si è espresso riguardo alla performance dell’attrice direttamente sul proprio account di Instagram, scrivendo "Bravissima Nancy, non mi sbaglio mai". Insomma, possiamo dire che Nancy Brilli si è presa a tutti gli effetti la sua rivincita.

