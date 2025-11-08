Ballando con le Stelle, Nancy Brilli in crisi cambia ballerino: "Mi secca moltissimo, ecco chi ci sarà al suo posto" Un imprevisto alla vigilia della nuova puntata mette alla prova la determinazione dell’attrice, e la produzione trova una soluzione in extremis per salvarla.

Una settimana non facile per Nancy Brilli, che si prepara alla diretta di Ballando con le Stelle con una sorpresa tutt’altro che piacevole. Il suo maestro di danza Carlo Aloia in seguito all’infortunio dei giorni scorsi, ha confermato che a dispetto delle iniziali ipotesi di recupero, dovrà fermarsi, lasciandola per la prima volta senza la sua guida. Al suo posto entrerà in scena un collega molto amato, chiamato a sostituirlo in tempi record. Una sfida in più, che arriva proprio alla vigilia di uno spareggio delicato contro la Signora Coriandoli. A raccontarlo è lei stessa, in una lunga confessione a Fanpage.

Nancy Brilli, il cambio forzato e la voglia di non mollare

"Mi secca moltissimo andare avanti senza il mio Maestro, ma lo spettacolo deve continuare. A sostituirlo ci sarà Filippo Zara", ha spiegato Nancy, visibilmente dispiaciuta ma determinata a non perdere l’entusiasmo. L’attrice ha raccontato che la coreografia di questa settimana resterà quella ideata insieme ad Aloia: "Il coreografo rimane lui. Siamo preparatissimi e motivatissimi". Nonostante l’imprevisto, Nancy sembra pronta a giocarsi tutte le sue carte. Negli ultimi giorni, ha rivisto i filmati delle puntate precedenti e si è accorta dei progressi fatti: "C’è stato proprio un grande cambiamento rispetto a quando ho iniziato", ha detto, ricordando le difficoltà dei primi balli e la soddisfazione per gli ultimi, più tecnici e complessi.

La giuria di Ballando con le stelle, tra stoccate e complimenti

Il percorso di Nancy non è stato privo di tensioni, soprattutto con i giudici. Dopo vent’anni di "no" al programma, l’attrice aveva accettato l’invito di Milly Carlucci per l’edizione del ventennale, ma i giudizi ricevuti non sono sempre stati all’altezza delle aspettative. "Trovo terribile questo pescare frasi a caso dal campionario della cattiveria", ha commentato riferendosi ai giudizi più pungenti. Tra i momenti più discussi, la "Frase molto strana" di Selvaggia Lucarelli dopo la morte della sua cagnolina Margot: "Non me l’aspettavo, sono rimasta senza parole", ha raccontato. Poi, un’altra battuta di Guillermo Mariotto l’ha lasciata perplessa: "A una certa età il nero non bisogna metterlo. Avevo accanto Milly, anche lei vestita di nero. Dico ma… boh".

Le parole su Carolyn Smith e le altre concorrenti

Non mancano però le eccezioni. Nancy ha espresso grande stima per Carolyn Smith, definendola "Una guida preziosa": "Quando mi dà un giudizio tecnico io ci lavoro subito e vedo i risultati", ha spiegato. E poi ha preso le difese di altre protagoniste di questa edizione, come Marcella Bella e Barbara D’Urso, che a suo dire avrebbero meritato più rispetto: "A Marcella hanno detto: ‘Stiamo aspettando per vedere se arrivi viva alla fine della puntata’. Dimmi tu che non è eccessivo".

Una sfida personale

Il cambio di ballerino, per Nancy, arriva come un’ulteriore prova da superare, ma senza perdere il sorriso. "È una sfida strana, ma sono molto motivata. Alla fine, conta il voto del pubblico", ha detto con la sua solita ironia. E se dovesse davvero essere l’ultima esibizione, Brilli è pronta ad affrontarla a testa alta, come ha sempre fatto con tutto. "Io la rissa non la farò mai, non fa per me", ha concluso. Una frase che riassume perfettamente il suo modo di stare in scena.

