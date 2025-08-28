Ballando con le Stelle, Milly svela il nuovo ‘tribuno del popolo’: chi prende il posto di Simone Di Pasquale Sarà Matteo Addino il nuovo commentatore a bordo pista al fianco di Rossella Erra e Sara Di Vaira: nulla di fatto per il ritorno di Bianca Guaccero nello show

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

13Manca esattamente un mese al via di Ballando con le Stelle e tutto è già pronto per la 20esima edizione dello show di Milly Carlucci. La conduttrice e padrona di casa ha ultimato il cast dei concorrenti e dei maestri di danza e, con il ritorno in pista di Simone Di Pasquale, ha scelto anche il nome del suo erede tra i ‘tribuni del popolo’. Sarà Matteo Addino il nuovo commentatore a bordo pista al fianco di Rossella Erra e Sara Di Vaira: nulla di fatto per il ritorno di Bianca Guaccero. Scopriamo tutti i dettagli.

Ballando con le Stelle, il nuovo ‘tribuno del popolo’: la decisione di Milly Carlucci

È tutto pronto per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, che debutterà tra poche settimane in prima serata su Rai 1 (la data di inizio è prevista per il prossimo 27 settembre). Confermata la giuria composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli, la padrona di casa Milly Carlucci ha annunciato anche il cast di quella che sarà la 20esima edizione dello show. In pista vedremo Maurizio Ferrini nei panni della signora Coriandoli, Andrea Delogu, Rosa Chemical, Francesca Fialdini, Barbara D’Urso, Nancy Brilli, Marcella Bella, Martina Colombari, Fabio Fognini, Filippo Magnini e Paolo Belli. Ad affiancare le ‘stelle’ ci saranno i maestri di ballo Giovanni Pernice, Alessandra Tripoli, Giada Lini, Pasquale La Rocca, Luca Favilla, Veera Kinnunen, Anastasia Kuzmina, Sophia Berto, Nikita Perotti, Rebecca Gabrielli, Enrica Martinelli, Carlo Aloia, la new entry Chiquito (vincitore di Sognando Ballando con le Stelle lo scorso maggio) e il ‘rientrante’ Simone Di Pasquale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Con il ritorno di Simone Di Pasquale in pista (ballerà con la signora Coriandoli), ovviamente, è rimasto vacante il posto tra i ‘tribuni popolari’ di Ballando. Stando a quanto rivelato dal giornalista Giuseppe Candela, a prendere il posto di Di Pasquale sarà Matteo Addino, che siederà al fianco delle confermatissime Rossella Erra e Sara Di Vaira. Sfumata dunque l’ipotesi di un terzetto tutto al femminile e il ritorno di Bianca Guaccero nel programma. Secondo alcuni rumor la vincitrice dell’ultima edizione era in corsa per il ruolo di commentatrice a bordo pista. Resta da definire chi sostituitrà Paolo Belli nella ‘Sala delle Stelle’: circolano i nomi Massimiliano Ossini ed Emanuele Filiberto, ma non sono da escludere sorprese.

Chi è Matteo Addino: dall’accademia a Sognando Ballando

Genovese classe 1984, Matteo Addino è un coreografo e insegnante molto noto nel mondo della danza per avere fondato la Naima Academy. Ha già lavorato in tv e alla corte di Milly Carlucci: prima come coreografo de Il Cantante Mascherato, poi è entrato nella famiglia di Ballando come giudice dello spin-off Ballando on the Road e poi come ‘tribuno’ a Sognando Ballando con le Stelle la scorsa primavera.

Potrebbe interessarti anche