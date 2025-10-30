Ballando con le Stelle, Andrea Delogu salta la puntata di sabato? Milly Carlucci rompe il silenzio Nel corso della puntata de La Vita in Diretta, Milly Carlucci ha espresso vicinanza ad Andrea Delogu dopo la scomparsa del fratello

Dopo aver appreso la tragica notizia della morte di Evan Oscar Delogu, i telespettatori di Ballando con le Stelle si sono chiesti se Andrea Delogu sarà presente sabato a Ballando con le Stelle. Una tragedia di tale portata, in linea teorica, dovrebbe portare a sospendere qualsiasi attività, sia privata che professionale. Tuttavia, osservando i precedenti del programma, non è certo che Andrea Delogu rinunci alla puntata di sabato sera su Rai 1. In passato, infatti, situazioni analoghe non hanno comportato assenze in diretta. Basti ricordare Selvaggia Lucarelli, che due anni fa partecipò regolarmente alla trasmissione nonostante la recente perdita della madre. In quell’occasione, Milly Carlucci espresse pubblicamente la propria riconoscenza per il suo senso del dovere. Anche stavolta, dunque, la decisione della Delogu resta un punto interrogativo.

Andrea Delogu lascia Ballando con le Stelle? Interviene Milly Carlucci

Profonda commozione negli studi Rai dopo la tragica notizia della scomparsa del fratello di Andrea Delogu. A esprimere tutto il proprio affetto e la vicinanza è stata Milly Carlucci che durante la puntata de La vita in diretta ha espresso vicinanza ad Andrea Delogu: "Ieri è stata una giornata tristissima, un clima di dolore condiviso con Andrea – ha detto la conduttrice – non riesco a immaginare cosa stia provando. Lei, in questo momento, non è davanti alla tv, ma noi le siamo veramente vicini. Il lutto che l’ha colpita ci agghiaccia, la vita è piena di tranelli purtroppo". Carlucci ha poi sottolineato come la vita, a volte, riservi colpi durissimi e inaspettati. "La perdita di un fratello è qualcosa di inenarrabile", ha aggiunto con voce rotta dall’emozione.

Nonostante il dolore, la conduttrice ha ricordato la "crudeltà" del mestiere dello spettacolo, che impone di andare avanti e sorridere per il pubblico. "Il nostro compito è offrire un momento di leggerezza – ha concluso – anche quando il cuore è pieno di tristezza." La Carlucci non ha dunque sciolto il nodo relativo alla partecipazione della Delogu nella puntata di sabato sera. Non è escluso che la conduttrice decida di scendere in pista nonostante il momento drammatico che sta attraversando.

Andrea Delogu sconvolta dal dolore per la scomparsa del fratello

Un dolore immenso ha travolto Andrea Delogu, colpita da una tragedia che ha sconvolto la sua vita. Nel pomeriggio di mercoledì, la conduttrice riminese ha ricevuto la telefonata che nessuno vorrebbe mai ricevere: la morte del fratello Evan, appena diciottenne. La Delogu si stava recando alle prove delle coreografie per Ballando con le stelle quando ha saputo dell’incidente in moto avvenuto nella loro Bellaria Igea Marina. Sconvolta, ha interrotto ogni impegno ed è subito tornata a casa per raggiungere la famiglia.

Andrea ed Evan erano molto uniti, legati da un affetto profondo che la showgirl aveva raccontato anche sui social, definendo il fratello "il più bello del mondo". Lei ha 43 anni, lui ne aveva soltanto 18. I due sono figli di Walter Delogu, noto per essere stato autista di Vincenzo Muccioli nella comunità di San Patrignano, luogo dove Andrea è cresciuta e che ha segnato la sua infanzia.

