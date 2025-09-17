Ballando con le stelle, Milly Carlucci risponde alle accuse: “Barbara D'Urso? Nessuno sgarbo a Mediaset” La conduttrice si è lasciata andare a inedite rivelazioni, durante le quali ha anche svelato come riesce a convincere i Vip a partecipare al suo show.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle, previsto per sabato 27 settembre, che celebrerà allo stesso tempo anche i vent’anni dell’iconico show di ballo. Milly Carlucci è dunque prontissima a tornare, ma non prima di aver regalato ai tantissimi fan qualche inedita rivelazione. La conduttrice si è infatti raccontata tra le pagine di Chi rispondendo alle accuse in merito alla partecipazione di Barbara D’Urso e svelando, una volta per tutte, come riesce a convincere i Vip a partecipare a Ballando: ecco le sue parole.

Barbara D’Urso a Ballando, Milly risponde alle accuse: "Nessuno sgarbo a Mediaset"

Il cast della nuova edizione di Ballando con le stelle è a dir poco scoppiettante e comprende anche la presenza di Barbara D’Urso per la prima volta in Rai nelle vesti di ballerina, escludendo ovviamente la sua precedente esperienza come ballerina per una notte. Dopo l’annuncio ufficiale della sua presenza, in molti hanno accusato Milly Carlucci di aver fatto uno sgarbo a Mediaset.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La conduttrice ha quindi risposto tra le pagine di Chi affermando: "Barbara non ha un contratto con Mediaset, non abbiamo strappato qualcuno che lavorava per un altro canale, non è uno sgarbo. Non aveva nessun contratto e credo sia legittimo fare offerte a personaggi interessanti. Ed è una situazione diversa rispetto a quando Mediaset ha chiamato personaggi della Rai come ospiti nei propri programmi, in situazioni più complesse. Non vedo l’affronto: se la Rai non ha protestato quando alcuni suoi volti hanno fatto ospitate importanti per la concorrenza, qui non si capisce veramente quale sia la questione".

Milly Carlucci: "Ecco come convinco i Vip a partecipare"

Nel corso della sua intervista tra le pagine del settimanale Chi, Milly Carlucci ha anche rivelato per la prima volta come riesce a convincere i Vip a partecipare al suo iconico show. "Come li ho convinti? Conta la persistenza negli anni: il mio è un lungo processo di avvicinamento. Ci sono persone che sono, forse, più disponibili a fare dei salti nell’ignoto e persone che sono più caute, hanno bisogno di tempo. Quindi, negli anni, li convinci anche per la tua storia, per come si sono trovati gli altri personaggi".

Spazio poi alle considerazioni di Milly Carlucci sulla sua esperienza ormai ventennale alle redini di Ballando con le stelle. "In questi vent’anni sono cambiata perché spero di essere maturata e di aver imparato qualcosa. Ho imparato a fare anche un passo indietro, ho imparato che, quando sei in onda, devi quasi metterti in un angolo e aspettare che le cose si sviluppino da sé. Se ci sono cose gravi devi guidare il flusso, ma non devi avere l’ossessione di dover spiegare tutto, altrimenti diventi molesta. Non freno le polemiche a meno che non siano gravi", ha dunque concluso la conduttrice.

Potrebbe interessarti anche