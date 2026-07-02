Ballando con le Stelle, Milly Carlucci disperata: "Prega perché Lucarelli sia sostituita da Barbara D’Urso", il retroscena Tra indiscrezioni, trattative e delicati equilibri televisivi, prende quota l’ipotesi di vedere Barbara D’Urso dietro il bancone dei giudici di Ballando.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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L’addio di Selvaggia Lucarelli alla giuria di Ballando con le Stelle avrebbe aperto uno dei buchi più delicati della prossima stagione televisiva. Non si tratta soltanto di sostituire uno dei volti storici del programma, ma di trovare una personalità capace di raccogliere un’eredità ingombrante, fatta di commenti taglienti, confronti accesi e momenti che negli anni hanno contribuito a rendere il talent di Rai 1 uno degli appuntamenti più seguiti del sabato sera. Nelle ultime ore, è tornato a circolare con insistenza è il nome di Barbara D’Urso. Secondo alcune indiscrezioni emerse sulla stampa nazionale, sarebbe proprio lei la figura che Milly Carlucci vedrebbe con favore per occupare il posto lasciato vacante dalla giornalista.

Ballando Con le stelle: Barbara D’Urso l’erede più giusta di Selvaggia Lucarelli

L’ipotesi Barbara D’Urso non nasce dal nulla. La conduttrice, infatti, avrebbe già avuto modo di conoscere da vicino il mondo di Ballando con le Stelle grazie alla sua recente partecipazione come concorrente. Un’esperienza che le avrebbe consentito di entrare in contatto con i meccanismi del programma e con l’atmosfera che si respira all’interno dello show. Secondo il retroscena riportato da La Stampa, in Rai si starebbero vivendo "ore torride" sul fronte della composizione della giuria e Milly Carlucci starebbe addirittura "Pregando perché Lucarelli sia sostituita da Barbara D’Urso, transfuga dalla concorrenza". Una frase che, se confermata, renderebbe bene l’idea di quanto la conduttrice consideri l’ex volto Mediaset una candidata credibile per il ruolo.

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Una trattativa che coinvolgerebbe anche Mediaset

Dietro questa possibile operazione, però, non ci sarebbero soltanto valutazioni artistiche o televisive. Le indiscrezioni parlano infatti di una trattativa complessa, nella quale entrerebbero in gioco anche gli equilibri tra Rai e Mediaset. Barbara D’Urso rappresenta ancora oggi un nome molto riconoscibile per il pubblico italiano e il suo eventuale approdo stabile sulla rete ammiraglia del servizio pubblico non passerebbe inosservato. Proprio per questo, secondo quanto emerso, ci sarebbero resistenze e pressioni affinché l’operazione non vada in porto, rendendo il percorso tutt’altro che semplice.

Il ruolo della politica e gli scenari futuri per il programma di Milly Carlucci

A rendere ancora più interessante il quadro sarebbero anche alcune voci relative al sostegno, al momento privo di prove ufficiali, che Barbara D’Urso avrebbe ricevuto da parte di Matteo Salvini. Secondo le ricostruzioni circolate nelle ultime ore, il leader della Lega starebbe cercando di favorire uno sblocco della situazione, pur in un contesto particolarmente delicato, dove televisioni, dirigenze e politica finiscono inevitabilmente per intrecciarsi. Al momento, ribadiamo, non esistono conferme ufficiali. Quello che appare più probabile è che la composizione definitiva della giuria venga annunciata soltanto più avanti. Salvo sorprese, dovrebbero essere riconfermati Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. Resta invece aperta la partita per il quinto posto. Ed è proprio qui che si concentra tutta l’attenzione degli appassionati.

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