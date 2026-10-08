Ballando con le Stelle, Milly Carlucci rompe il silenzio. La verità (finalmente) su Selvaggia Lucarelli: "Ci sono state resistenze" La conduttrice racconta il dietro le quinte delle scelte che hanno cambiato lo show, difende la nuova squadra e interviene anche sul confronto del sabato sera con Canale 5.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Milly Carlucci rompe il silenzio sulle novità di Ballando con le Stelle e, a pochi giorni dal debutto della nuova edizione, fa il punto sulle scelte che hanno inevitabilmente modificato gli equilibri dello storico programma di Rai 1. Intervistata da SuperGuidaTv, la conduttrice ha parlato della nuova giuria, del cast e soprattutto del confronto con la concorrenza, mostrando di non avere alcuna intenzione di trasformare la sfida del sabato sera in una guerra a colpi di ascolti.

La nuova giuria di Ballando voluta da Milly Carlucci

Uno dei cambiamenti più discussi di questa edizione riguarda senza dubbio il tavolo della giuria, dove non ci sono più alcuni dei volti che per anni hanno accompagnato il programma. Una scelta che ha diviso il pubblico e suscitato anche le reazioni di chi ha fatto parte della trasmissione, ma che Milly Carlucci rivendica con convinzione: "Sono riconoscente a chi ha contribuito alle nostre stagioni, ma sono felicissima della nostra nuova giuria, che ha lavorato benissimo", ha spiegato la conduttrice, sottolineando dunque la soddisfazione per il nuovo assetto.

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Il nuovo cast conquista la conduttrice

Non è soltanto la giuria a essere motivo di entusiasmo per Milly Carlucci. La conduttrice ha infatti speso parole particolarmente positive anche per il gruppo di concorrenti scelto per questa stagione, arrivando a definirlo "forse il miglior cast di sempre".

Un giudizio decisamente importante, soprattutto considerando la lunga storia di Ballando con le Stelle e i numerosi personaggi che nel corso degli anni hanno accettato la sfida del programma. Secondo Carlucci, mettere insieme un cast di questo livello non era affatto scontato e la sua costruzione ha avuto quasi i contorni di un "miracolo".

Il confronto tra Ballando con le Stelle e Tu sì que vales

Naturalmente, anche quest’anno uno degli argomenti inevitabili resta quello degli ascolti. Il sabato sera di Rai 1 continua infatti a confrontarsi con Tu sì que vales, il programma di Canale 5, e il debutto ha confermato quanto la sfida possa essere combattuta.

Milly Carlucci, però, preferisce non utilizzare la logica della vittoria e della sconfitta. "Parlare di vittoria o sconfitta non ha senso: non è una partita di calcio", ha dichiarato, aggiungendo: "Sia noi che la concorrenza facciamo programmi di successo. Noi siamo molto soddisfatti della qualità del nostro lavoro e del riscontro del pubblico televisivo, anche dopo tanti anni". Un modo molto netto per rivendicare il valore di Ballando con le Stelle senza ridurre tutto alla semplice contrapposizione con la concorrenza. La conduttrice sembra infatti voler spostare l’attenzione dalla gara degli ascolti al rapporto costruito negli anni con il pubblico.

Il caso Selvaggia Lucarelli e le confessioni di Milly Carlucci

Tra le assenze che hanno fatto maggiormente discutere c’è anche quella di Selvaggia Lucarelli. Proprio su questo punto Milly Carlucci ha ricordato quanto, in passato, avesse dovuto insistere per poterla avere nel programma: "La Rai mi ha sempre lasciato grande libertà. Soprattutto in passato ci sono state delle resistenze, ma alla fine mi hanno permesso di fare le scelte che ritenevo migliori per il programma".

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