Ballando con le Stelle, Milly Carlucci cancella (ancora) De Martino: la scelta che può affondare Affari Tuoi

La conduttrice del dance show, al via il 27 settembre, ha deciso di non lasciare spazio al collega nella serata di sabato. E Gerry Scotti potrebbe approfittarne. Ecco i particolari.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Nessun assist per Stefano De Martino. Anche quest’anno Ballando con le Stelle, atteso al debutto sabato 27 settembre 2025, non lascerà spazio al gioco dei pacchi dopo la messa in onda del Tg1. Una scelta attesa, che tuttavia rischia di affossare ancora di più il game show Rai, già in difficoltà in queste settimane nel confronto diretto con La Ruota della Fortuna. E in questo modo, Gerry Scotti avrà campo libero il sabato sera per consolidare ancora di più il suo vantaggio in termini di share. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Ballando con le Stelle, lo ‘sgarbo’ di Milly Carlucci a De Martino

Anche per l’edizione 2025 il copione non cambia: Ballando con le Stelle si prende l’intera prima serata del sabato, iniziando subito dopo il Tg1 – esattamente alle 20:35 – e lasciando fuori dalla programmazione Affari Tuoi, che in questa serata continuerà a restare ‘in panchina’ fino alla fine del dance show. A confermalo è un tweet tempestivo pubblicato dall’account Cinguetterai, che riporta: "Le stelle di Milly scenderanno in pista subito dopo il #TG1. Anche quest’anno #BallandoConLeStelle rinuncia al traino di #AffariTuoi e parte direttamente alle 20:35. La chiusura della prima puntata è prevista intorno all’01:00".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

L’assenza di Affari Tuoi dal sabato sera, quindi, regalerà la fascia oraria più appetibile della settimana al diretto rivale Mediaset: La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. E con un Ballando che si distinguerà ancora una volta per la sua durata monstre (la chiusura è prevista attorno all’una di notte), il game show di De Martino rischia di vedere aggravata la sua ‘sofferenza’ in termini di ascolti, dopo settimane decisamente traballanti in questo inizio di stagione.

La sfida tra De Martino e Gerry Scotti nel pre-serale

Insomma, la decisione di Milly potrebbe mettere nei guai ulteriormente Affari Tuoi, visti anche gli ultimi risultati (ancora deludenti) nel confronto con La Ruota della Fortuna. Sabato scorso, il gioco dei pacchi ha fatto registrare 3.387.000 spettatori con il 21.7% di share. Mentre Gerry Scotti si è porato a casa un solidissimo 25.8% di share, con 4.022.000 di spettatori.

Intanto l’allarme sarebbe già scattato nei corridoi di Viale Mazzini, come riportato di recente anche da L’Espresso: "Fonti interne parlano di vertici ‘molto preoccupati’ dal quadro che sta emergendo". Il 27 settembre – stesso giorno del debutto di Ballando – sarebbe in programma un Consiglio di Amministrazione risolutivo. Dove la questione Affari Tuoi verrà senza dubbio affrontata con la massima urgenza. E si capirà se il prodigio De Martino ha ancora dalla sua il supporto dell’azienda.

