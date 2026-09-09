Ballando con le Stelle, colpaccio di Milly Carlucci: pronte Francesca Fialdini e Simona Ventura. Che cosa faranno (ma resta un’incognita) La conduttrice del dance show di Rai 1 avrebbe convito le due colleghe a unirsi al programma in una veste molto particolare. Mentre si attendono novità su Paolo Belli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Ballando con le Stelle non finisce di sorprendere. Dopo la chiusura del cast, e una giuria per metà rivoluzionata – dovrebbero arrivare Barbara D’Urso e Alberto Matano – le ultime novità diffuse dall’Adnkronos parlano di un ‘colpaccio’ di Milly Carlucci che dovrebbe coinvolgere le ex concorrenti Francesca Fialdini e Simona Ventura. Per loro, infatti, si profilerebbe un ruolo di coppia molto particolare. Mentre resta il dubbio sulla presenza di Paolo Belli al fianco della conduttrice. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci arruola anche Francesca Fialdini e Simona Ventura

Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, la nuova stagione di Ballando con le Stelle al via il 3 ottobre prossimo dovrebbe accogliere altri due nomi decisamente ‘caldissimi’. Francesca Fialdini e Simona Ventura sarebbero infatti pronte ad assumere il ruolo di detentrici del tesoretto, al posto del ‘principe’ Alberto Matano che invece sembra destinato alla giuria. Non torneranno quindi in pista, dove entrambe avevano brillato – specialmente Fialdini, l’anno scorso a un passo dalla vittoria in coppia con Giovanni Pernice – ma avranno il potere decisivo di confermare o ribaltare i voti dei giurati.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Milly Carlucci, dunque, punta ad aggiunge due volti di peso a un’edizione piena di incognite, nella speranza che il mestiere e la bravura di Fialdini e Ventura riescano a compensare le partenze ‘pesanti’ dal tavolo della giuria.

I nuovi giurati di Ballando e l’incognita Paolo Belli

Intanto, al posto degli uscenti Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino a Ballando 2026 dovrebbero arrivare Barbara D’Urso e Alberto Matano. Entrambi già passati, con ruoli diversi, per il dance show di Rai 1, se confermati avranno l’arduo compito di unire brillantezza nei giudizi a una sana vena polemica. A loro daranno manforte Fialdini, che era un nome di cui si vociferava da tempo, e Ventura, recentemente liberatasi dal contratto con Mediaset dopo la conduzione della versione ‘nip’ del Grande Fratello. Chi invece resta in bilico, al momento, è la storica spalla di Milly Carlucci, Paolo Belli.

A rigor di logica, il musicista dovrebbe tornare nel suo ruolo classico (l’anno scorso si era cimentato come concorrente). Ma in seguito al tragico incidente che lo ha coinvolto, come ricorda Today, non sono più arrivate dichiarazioni ufficiali da parte sua. La speranza è ovviamente che Belli sia al fianco della nuova squadra in questo inizio ricco di novità e sfide.

I concorrenti e i maestri di Ballando 2026

Nel frattempo, gli appassionati di Ballando possono consolarsi con l’ufficializzazione di tutti i nomi in gara quest’anno. Un mix di attori, influencer, calciatori e sportivi, che include l’ultimo arrivato Andy Diaz, campione di salto triplo. Oltre a lui, ci saranno Massimo Ghini, Manuela Moreno, Jimmy Ghione, Alberto Ravagnani Anna Safroncik, Monica Guerritore, Aurora Ramazzotti, Alessandro Matri, Noemi Bocchi, Riccardo Rossi ed Eugenio Finardi

Infine, sul fronte dei maestri i conti sono quasi chiusi. Dieci professionisti della danza sono stati già confermati: Nikita Perotti, Giovanni Pernice, Luca Urso, Gioia Giovanatti, Anastasia Kuzmina, Carlo Aloia, Erika Martinelli, Giada Lini, Leonardo Lini e Rebecca Gabrielli. Solo due nomi mancano all’appello.

Potrebbe interessarti anche