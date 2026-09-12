Ballando con le stelle 2026: Ornella Muti entra ufficialmente nel cast e Milly annuncia tutti gli abbinamenti coi maestri L'attrice si aggiunge ufficialmente al gruppo di concorrenti della nuova edizione, mentre Milly Carlucci ha già svelato le coppie che si sfideranno sulla pista.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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A poche settimane dal debutto, il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle è ormai definito. Dopo l’annuncio ufficiale dei concorrenti e la presentazione dei rispettivi maestri, Milly Carlucci ha aggiunto all’elenco anche Ornella Muti, completando così una squadra particolarmente ricca di nomi conosciuti dal pubblico televisivo, cinematografico e sportivo. L’ingresso di Ornella Muti rappresenta una delle sorprese più importanti della stagione, anche perché il suo nome non era stato inizialmente inserito nell’elenco ufficializzato nelle scorse ore. L’attrice sarà quindi una delle protagoniste della pista da ballo, anche se per il momento rimane aperto il capitolo relativo al suo partner professionista.

Tutte le coppie della nuova edizione di Ballando con le stelle

Nel frattempo sono stati definiti quasi tutti gli abbinamenti tra concorrenti e maestri. Nikita Perotti, vincitore della precedente edizione, torna in gara e ballerà con Aurora Ramazzotti, mentre Carlo Aloia, dopo l’infortunio che lo aveva costretto a interrompere il suo percorso, sarà al fianco di Manuela Moreno.

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Una delle coppie più attese è quella formata da Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, con quest’ultimo pronto a cimentarsi in una nuova sfida dopo le precedenti esperienze nel programma. Giada Lini accompagnerà Alessandro Matri, Valentina Fiorini farà coppia con Massimo Ghini e la new entry Gioia Giovanatti sarà la maestra di Andy Diaz.

Gli altri concorrenti in pista

Anastasia Kuzmina ballerà invece con Jimmy Ghione, storico inviato di Striscia la Notizia, mentre Anna Safroncik sarà affiancata da Leonardo Lini, nuovo ingresso nel gruppo dei maestri e fratello di Giada Lini. Erica Martinelli sarà al fianco di Alberto Ravagnani, mentre Monica Guerritore lavorerà con Luca Urso. Completano gli abbinamenti già annunciati Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli, insieme a Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi. Un gruppo molto variegato, nel quale convivono attori, giornalisti, musicisti, sportivi e personaggi già molto conosciuti dal pubblico.

Chi ballerà con Ornella Muti?

L’unico punto ancora da chiarire riguarda proprio Ornella Muti. Il nome del suo maestro non è stato ancora ufficializzato, lasciando aperta una curiosità destinata probabilmente ad accompagnare l’avvicinamento alla prima puntata. Tra le ipotesi circolate c’è quella di Pasquale La Rocca, uno dei professionisti più vincenti della storia del programma, ma al momento non c’è una conferma ufficiale sul suo possibile ritorno. Il ballerino, infatti, sarà coinvolto anche nella seconda edizione di The Traitors Italia e resta quindi da capire quale sarà il suo ruolo nella nuova stagione di Ballando con le Stelle.

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