Ballando con le Stelle: Martina Colombari è ufficiale, Belén quasi. Svolta doppia nel cast

Milly Carlucci ha annunciato l’ottava concorrente ufficiale della nuova edizione dello show di Rai 1: il ritorno in tv (senza Achille Costacurta) dopo anni

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Martina Colombari torna in tv e lo fa a Ballando con le Stelle 2025. L’ex modella e Miss Italia 1991, infatti, prenderà parte alla 20esima edizione dello show di Milly Carlucci, come ufficializzato nella mattinata di oggi lunedì 11 agosto 2025 sui canali social del programma. Per Martina Colombari si tratta del ritorno in uno show televisivo a più di due anni dalla sua partecipazione a Pechino Express con figlio Achille Costacurta. Scopriamo tutti i dettagli.

Cast Ballando con le Stelle: Martina Colombari è una nuova concorrente

"1,2,3,4,5,6,7,8… Ciao Milly!" ha annunciato Martina Colombari sui social, ufficializzando così la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Muovendo i primi passi di danza con un gregge di pecore incontrato durante un’escursione estiva in montagna, infatti, l’ex modella e Miss Italia 1991 ha rivelato con un video di essere parte del cast della 20esima edizione del programma di Rai 1, in partenza il prossimo autunno. Per Martina Colombari si tratta del ritorno in uno show televisivo a più di due anni dalla decima edizione di Pechino Express, a cui prese parte con il figlio Achille Costacurta, e dalla serata di GialappaShow condotta nel 2023.

Belén Rodríguez a Ballando? Milly Carlucci ci prova

Dopo Maurizio Ferrini nei panni della signora Coriandoli, Andrea Delogu, Rosa Chemical, Francesca Fialdini, Nancy Brilli, Marcella Bella e soprattutto Barbara D’Urso, per Milly Carlucci si tratta dell’ottavo ‘colpo’ messo a segno per Ballando con le Stelle 2025, ma le sorprese potrebbero non essere finite qui. Confermata la giuria composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli, infatti, a Ballando potrebbe arrivare un altro volto di spicco. Stando a quanto rivelato dal giornalista e autore tv Gabriele Parpiglia, infatti, il prossimo nome sul taccuino di Milly sarebbe nientemeno che Belén Rodríguez. La showgirl argentina potrebbe sbarcare su Rai 1 come ‘ballerina per una notte’. "La sua presenza è prevista per la seconda puntata", scrive Parpiglia nella sua newsletter, parlando anche del complicarsi dei rapporti tra Rai e Mediaset dopo Barbara D’Urso e un nuovo ‘sgarbo’ come Belén: "In questo modo sfiderà la sua ex datrice di lavoro Maria De Filippi… danzando per Milly Carlucci. Scelta, secondo le nostre fonti, non gradita".

Programmi

