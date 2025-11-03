Ballando con le Stelle, Mariotto svela: "Barbara D'Urso non saluta nessuno". Poi annuncia chi sarà il vincitore
Ospite a La Volta Buona insieme ad altri membri del dancing show, il giudice ha svelato alcune voci di corridoio sull'ex di Pomeriggio Cinque.
Nuova settimana per La Volta Buona. Oggi, lunedì 3 novembre 2025, la prima puntata del salotto di Caterina Balivo si è aperta come di consueto con un recap sull’ultima puntata di Ballando con le Stelle, con clip inedite e ospiti in studio. Presenti nel talk la tribuna del popolo Rossella Erra, il primo eliminato del dancing show, Beppe Convertini, il maestro Chiquito, l’ex di Ballando Raimondo Todaro, Simone Di Pasquale e i giudici Fabio Canino e Guillermo Mariotto. Dopo un momento dedicato alle polemiche, soprattutto a quelle di Marcella Bella contro la giuria, si è passati a parlare della performance di Barbara D’Urso: "È fresca, con tutte quelle luci… nelle clip, poi arriva qua ed è cupa", è stata la critica di Mariotto all’ex di Pomeriggio Cinque.
Poi uno spezzono con Selvaggia Lucarelli che raccontava il suo sogno di Halloween in, cui come fosse un presagio, Francesca Fialdini le diceva che a vincere Ballando sarebbe stata proprio D’Urso. L’argomento ha tenuto banco parecchio a La Volta Buona e si è anche parlato del rapporto tra Carmelita e Belen Rodriguez: le due pare che non si salutino per nulla, per lo meno stando a quello che ha dichiarato la showgirl argentina a Radio 2. Per Mariotto, però, Belen non è l’unica a non essere salutata da Barbara.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La Volta Buona, Mariotto: "D’Urso non saluta nessuno". E poi svela il vincitore
Nonostante tutti pensino che Mariotto e Selvaggia Lucarelli la pensino allo stesso modo su diverse questioni relative a Ballando con le Stelle, alla domanda su quale potrebbe essere il vincitore, o la vincitrice, di questa 20esima edizione del dancing show, il giudice ha detto che dopo tanti anni di vittorie femminili questo potrebbe essere l’anno giusto per vedere sul podio un uomo: "È bello quando c’è il ribaltone a Ballando con le Stelle. Mentre tutti pensavo guarda questa, guarda l’altra, intanto i maschietti….stanno risalendo la china. E siccome sono tante stagioni che vincono le femmine, magari questa volta lo faranno i maschi", ha spiegato unendosi al pronostico fatto da Raimondo Todaro su Fabio Fognini trionfante.
Poi, tornando su Barbara D’Urso, nello studio de La Volta Buona è stato chiesto a Rossella Erra se fosse vero che tra la conduttrice e Belen Rodriguez non ci fosse stato neppure un saluto. La tribuna del popolo ha spiegato che le sembra difficile che tra le due non si ci sia stato nessun contatto, dato che avevano provato dietro le quinte praticamente spalla a spalla: "Stavano provando e mi sembra difficile. Quanto meno si sono guardate". E proprio su questo è intervenuto Guillermo Mariotto, riportando una voce di corridoio abbastanza malignetta: "A me dicono che Barbara non saluta nessuno, poi…". Le parole del giudice, però sono state prontamente smentite dai presenti, Erra e Convertini in primis.
Potrebbe interessarti anche
Ballando con le Stelle, mentre infiamma la polemica in pista scendono due attrici mozzafiato: cosa vedremo stasera
Attesissimo in questa sesta puntata anche lo spareggio tra Beppe Convertini e la Sig...
Raimondo Todaro, bordata a Ballando con le Stelle dopo l’addio: cos’ha svelato su giuria ingiusta, Mariotto e Fialdini
Ospite nel salotto de La Volta Buona, il ballerino ex Amici ha rifilato una stoccata...
Ballando con le Stelle, colpo di scena tra le polemiche: Maria Esposito in pista e prima eliminazione. Cosa vedremo stasera
Stasera 25 ottobre in onda la quinta puntata del dancing show di Milly Carlucci: tut...
Ballando con le stelle, debutto di fuoco e scintille tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli. Cosa vedremo
Stasera 27 settembre su Rai 1 inizia la 20esima edizione di Ballando con le stelle: ...
Ballando con le Stelle, Renato Zero super star e scintille tra Lucarelli e Marcella Bella: anticipazioni
Colpi di scena ed esibizioni mozza fiato nella quarta puntata del dancing show: tutt...
Barbara D’Urso, con La Rocca feeling (e gossip) a Ballando con le stelle: lo sfottò a Selvaggia Lucarelli
Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca infiammano la pista di Ballando con le Stelle: tr...
Ballando con le Stelle, Belen infiamma la pista e una coppia rischia. Chi viene eliminato e cosa vedremo stasera
La seconda puntata del dancing show vedrà il ritorno in Rai della showgirl argentina...
Ballando, fuorionda choc di Mariotto su Barbara D’Urso: “Insopportabile”. E Matteo Addino lo asfalta
Il giudice e stilista del dance show si è lasciato scappare un commento velenoso nel...