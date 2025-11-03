Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Ballando con le Stelle, Mariotto svela: "Barbara D'Urso non saluta nessuno". Poi annuncia chi sarà il vincitore

Ospite a La Volta Buona insieme ad altri membri del dancing show, il giudice ha svelato alcune voci di corridoio sull'ex di Pomeriggio Cinque.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Nuova settimana per La Volta Buona. Oggi, lunedì 3 novembre 2025, la prima puntata del salotto di Caterina Balivo si è aperta come di consueto con un recap sull’ultima puntata di Ballando con le Stelle, con clip inedite e ospiti in studio. Presenti nel talk la tribuna del popolo Rossella Erra, il primo eliminato del dancing show, Beppe Convertini, il maestro Chiquito, l’ex di Ballando Raimondo Todaro, Simone Di Pasquale e i giudici Fabio Canino e Guillermo Mariotto. Dopo un momento dedicato alle polemiche, soprattutto a quelle di Marcella Bella contro la giuria, si è passati a parlare della performance di Barbara D’Urso: "È fresca, con tutte quelle luci… nelle clip, poi arriva qua ed è cupa", è stata la critica di Mariotto all’ex di Pomeriggio Cinque.

Poi uno spezzono con Selvaggia Lucarelli che raccontava il suo sogno di Halloween in, cui come fosse un presagio, Francesca Fialdini le diceva che a vincere Ballando sarebbe stata proprio D’Urso. L’argomento ha tenuto banco parecchio a La Volta Buona e si è anche parlato del rapporto tra Carmelita e Belen Rodriguez: le due pare che non si salutino per nulla, per lo meno stando a quello che ha dichiarato la showgirl argentina a Radio 2. Per Mariotto, però, Belen non è l’unica a non essere salutata da Barbara.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La Volta Buona, Mariotto: "D’Urso non saluta nessuno". E poi svela il vincitore

Nonostante tutti pensino che Mariotto e Selvaggia Lucarelli la pensino allo stesso modo su diverse questioni relative a Ballando con le Stelle, alla domanda su quale potrebbe essere il vincitore, o la vincitrice, di questa 20esima edizione del dancing show, il giudice ha detto che dopo tanti anni di vittorie femminili questo potrebbe essere l’anno giusto per vedere sul podio un uomo: "È bello quando c’è il ribaltone a Ballando con le Stelle. Mentre tutti pensavo guarda questa, guarda l’altra, intanto i maschietti….stanno risalendo la china. E siccome sono tante stagioni che vincono le femmine, magari questa volta lo faranno i maschi", ha spiegato unendosi al pronostico fatto da Raimondo Todaro su Fabio Fognini trionfante.

Poi, tornando su Barbara D’Urso, nello studio de La Volta Buona è stato chiesto a Rossella Erra se fosse vero che tra la conduttrice e Belen Rodriguez non ci fosse stato neppure un saluto. La tribuna del popolo ha spiegato che le sembra difficile che tra le due non si ci sia stato nessun contatto, dato che avevano provato dietro le quinte praticamente spalla a spalla: "Stavano provando e mi sembra difficile. Quanto meno si sono guardate". E proprio su questo è intervenuto Guillermo Mariotto, riportando una voce di corridoio abbastanza malignetta: "A me dicono che Barbara non saluta nessuno, poi…". Le parole del giudice, però sono state prontamente smentite dai presenti, Erra e Convertini in primis.

Potrebbe interessarti anche

Ballando con le Stelle anticipazioni 1 novembre 2025

Ballando con le Stelle, mentre infiamma la polemica in pista scendono due attrici mozzafiato: cosa vedremo stasera

Attesissimo in questa sesta puntata anche lo spareggio tra Beppe Convertini e la Sig...
Raimondo Todaro

Raimondo Todaro, bordata a Ballando con le Stelle dopo l’addio: cos’ha svelato su giuria ingiusta, Mariotto e Fialdini

Ospite nel salotto de La Volta Buona, il ballerino ex Amici ha rifilato una stoccata...
Ballando con le Stelle anticipazioni 25 ottobre 2025

Ballando con le Stelle, colpo di scena tra le polemiche: Maria Esposito in pista e prima eliminazione. Cosa vedremo stasera

Stasera 25 ottobre in onda la quinta puntata del dancing show di Milly Carlucci: tut...
Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso

Ballando con le stelle, debutto di fuoco e scintille tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli. Cosa vedremo

Stasera 27 settembre su Rai 1 inizia la 20esima edizione di Ballando con le stelle: ...
Ballando con le Stelle anticipazioni 18 ottobre 2025

Ballando con le Stelle, Renato Zero super star e scintille tra Lucarelli e Marcella Bella: anticipazioni

Colpi di scena ed esibizioni mozza fiato nella quarta puntata del dancing show: tutt...
barbara d'urso la rocca ballando con le stelle

Barbara D’Urso, con La Rocca feeling (e gossip) a Ballando con le stelle: lo sfottò a Selvaggia Lucarelli

Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca infiammano la pista di Ballando con le Stelle: tr...
Ballando con le Stelle anticipazioni 4 ottobre 2025

Ballando con le Stelle, Belen infiamma la pista e una coppia rischia. Chi viene eliminato e cosa vedremo stasera

La seconda puntata del dancing show vedrà il ritorno in Rai della showgirl argentina...
Guillermo Mariotto

Ballando, fuorionda choc di Mariotto su Barbara D’Urso: “Insopportabile”. E Matteo Addino lo asfalta

Il giudice e stilista del dance show si è lasciato scappare un commento velenoso nel...
Ballando con le Stelle anticipazioni 11 ottobre 2025

Ballando con le Stelle: nuovo orario, rabbia Barbara D'Urso e un campione del mondo in pista. Cosa vedremo stasera

Puntata 'notturna' con il dancing show che va in onda su Rai 1 dopo la partita di ca...

Gattinoni Travel

Idee di viaggio da vivere

Lisbona, New York, Oman, Costa Rica e tante altre destinazioni

LEGGI

Personaggi

Matteo Addino

Matteo Addino
Belen Rodriguez

Belen Rodriguez
L'imprenditore Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi
Rossella Erra

Rossella Erra

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963