Ballando con le stelle, la bordata di Mariotto a Barbara D’Urso e Matano: “Niente buonismo". Cosa non ha funzionato in giuria Il giudizio (velenoso) di Guillermo Mariotto sulla nuova giuria di Ballando con le Stelle dopo il debutto di Barbara D’Urso e Alberto Matano.

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La nuova era di Ballando con le Stelle è cominciata da appena una puntata, ma dietro il bancone della giuria sembra già esserci qualche scintilla. Ad aprire le danze è Guillermo Mariotto, che dopo il debutto della nuova squadra non si è limitato a fare complimenti di circostanza.

Lo stilista sudamericano, presenza fissa del programma dal 2005, ha raccontato le tensioni vissute prima della prima puntata e soprattutto ha lanciato un messaggio piuttosto chiaro ai due nuovi arrivati. Il riferimento è ad Alberto Matano e Barbara D’Urso, chiamati quest’anno a occupare le poltrone lasciate libere da Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli.

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Ballando con le stelle 2026, Mariotto avverte Matano e Barbara D’Urso

Più che una stroncatura esplicita, quella di Mariotto sembra una sorta di bacchettata. Intervistato a La Volta Buona da Caterina Balivo, il giurato ha ammesso che il debutto della nuova squadra ha creato una certa agitazione. "Eravamo tutti spaventati, io avevo il cuore in bocca. Sembrava stessimo per andare in onda per la prima volta", ha raccontato.

Poi è arrivata la parte più ‘ficcante’. Mariotto, che recentemente ha rivelato di aver intrapreso un’avventura come cantante, ha invitato Matano e D’Urso a uscire dal guscio, a non cercare necessariamente di replicare atteggiamenti e strategie di chi li ha preceduti e, soprattutto, a non aver paura di esporsi:

"Vanno stanati. Devono prendere posizione su quello che devono fare e su come devono farlo. Capisco che è stata la prima volta. Non si può fare buonismo, altrimenti succedono altre dinamiche che potrebbero stravolgere la situazione"

Parole che lasciano intendere come il nuovo bancone della giuria di Milly Carlucci debba ancora trovare il proprio equilibrio. E il consiglio arriva proprio da uno dei veterani assoluti dello show: Mariotto è infatti in giuria fin dalla prima edizione del 2005. D’altra parte, l’addio di Selvaggia Lucarelli ha privato Ballando con le stelle di quella che, senza troppi giri di parole, è probabilmente una delle migliori polemiste della televisione italiana. Il suo posto è quindi particolarmente difficile da occupare: Alberto Matano e Barbara D’Urso non devono soltanto giudicare i concorrenti, ma trovare una propria personalità e portare al programma quella dose di verve, confronto e polemica che, nel bene e nel male, è diventata negli anni parte integrante dello show. Perché in fondo, quando si parla di televisione, anche le scintille sono parte dello spettacolo.

La ventunesima edizione di Ballando con le stelle è partita sabato 3 ottobre con una giuria profondamente rinnovata (QUI le pagelle del debutto). Accanto ai confermati Mariotto, Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith, sono entrati Matano e D’Urso. È cambiato anche il meccanismo del tesoretto, con Francesca Fialdini e Simona Ventura coinvolte insieme a Rossella Erra nel nuovo assetto a bordo pista. Sul fronte della gara, la prima puntata ha premiato Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti (QUI il recap della puntata), che hanno chiuso al primo posto grazie all’apporto decisivo del voto del pubblico a casa. Nessuna coppia è stata eliminata e tutti i concorrenti torneranno in pista nella seconda puntata in programma il prossimo sabato, 10 ottobre 2026.

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