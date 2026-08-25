Ballando con le stelle, Mariotto già cancella Selvaggia Lucarelli: “Mi è mancata solo Amanda Lear”, il paragone (gelido) con Todaro In una recente intervista, lo stilista e giurato ha commentato (minimizzandolo) l'addio della blogger al dance show di Milly Carlucci. Poi il confronto 'illustre'.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Ballando con le Stelle si prepara a tornare, tra mille dubbi e incertezze, con una stagione spartiacque. Non ci sarà più Selvaggia Lucarelli in giuria, finita alla corte di Mediaset, mentre a farla da padrone sarà senza dubbio Guillermo Mariotto (confermato, nonostante le passate controversie). Proprio lo stilista, intervistato oggi da Il Messaggero, ha voluto minimizzare la partenza di Selvaggia con paio di stoccate da manuale. Riservando invece ottime parole per la storica giurata (e amica) Amanda Lear. Ecco qui sotto che cosa ha detto in dettaglio.

Ballando con le Stelle, la stoccata di Mariotto a Selvaggia Lucarelli

Se il carattere forte, e le immancabili polemiche targate Selvaggia Lucarelli mancheranno di certo al pubblico di Ballando, non pare che sarà lo stesso per l’ex collega Guillermo Mariotto. Lo stilista, al contrario della blogger, sarà presente ai blocchi di partenza della nuova stagione del dance show su Rai 1. Nonostante avesse rischiato grosso, in precedenza, per via degli strascichi seguiti al suo abbandono dello studio in diretta. E così, con il solito piglio, Guillermo ha deciso di dire che cosa ne pensa dell’addio di Selvaggia, dopo un decennio di collaborazione con lei.

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"Abbiamo lavorato insieme dieci anni, va bene così…", ha spiegato Mariotto a Il Messaggero, minimizzando in sostanza la portata di questa rivoluzione in giuria. Ma non è tutto. Perché per rendere l’idea al meglio, il giurato ha messo sullo stesso piano la partenza di Selvaggia con quella (altrettanto traumatica) di Raimondo Todaro avvenuta nel 2021: "Quando è andato via Raimondo Todaro, sembrava una tragedia…E invece…". Lo show di Milly Carlucci, insomma, andrà avanti come sempre. E nemmeno l’assenza pesante della Lucarelli, secondo Mariotto, potrà fare molto per scalfire la macchina perfetta messa in piedi dalla conduttrice.

L’omaggio di Guillermo Mariotto ad Amanda Lear

Guillermo, che con buone probabilità verrà raggiunto in giura da Alberto Matano e Barbara D’Urso, è stato invece generoso con un’altra ex giurata della trasmissione. "Devo essere sincero", ha detto sempre al Messaggero, "chi mi è mancata davvero è stata Amanda Lear: completamente pazza, nel senso più divertente e imprevedibile del termine…Molto più simile a me". Dunque la Lear, almeno lei, ha lasciato un dolce ricordo nell’inflessibile opinionista.

Ad ogni modo, dovendo tirare a indovinare, è probabile che neppure Lucarelli sentirà particolarmente la mancanza di Mariotto, specialmente alla luce di queste ultime dichiarazioni. Ma senza dubbio la nuova conformazione della giura darà allo stilista ottimi spunti per rivalità e battibecchi davanti alle telecamere. Che sono il succo del programma, dopotutto. Oltre alla danza e a tutto il resto.

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