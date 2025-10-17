Trova nel Magazine
Ballando con le stelle, Marcella Bella sbotta contro Selvaggia Lucarelli e Mariotto: "Quei due scemi, sono stufa"

Dopo l’ennesima puntata complicata, la cantante non trattiene la rabbia e si scaglia contro Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, accusandoli di mancanza di rispetto.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Serata agitata quella dell’ultima puntata di Ballando con le stelle, dove Marcella Bella ha faticato a nascondere la delusione per i commenti ricevuti in diretta. La sua esibizione di merengue non ha convinto tutti, ma più che i voti, a farla infuriare sono state le battute ironiche della giuria. Selvaggia Lucarelli ha scherzato sul suo modo di ballare, paragonandola a una mamma un po’ alticcia a una festa, mentre Guillermo Mariotto ha trovato modo di punzecchiarla per le scarpe, definendole "ortopediche". Battute che potevano sembrare leggere, ma che per Marcella hanno superato il limite. Non è infatti la prima volta che la cantante riceve giudizi percepiti come offensivi, e stavolta la misura è sembrata davvero colma.

Lo sfogo di Marcella Bella dietro le quinte di Ballando Con le Stelle

Poco dopo la diretta, nel backstage ripreso da Ballando segreto su RaiPlay, Marcella Bella si è lasciata andare a uno sfogo senza filtri. Ha raccontato di essersi sentita presa di mira, spiegando di non riconoscersi nei commenti ricevuti e di aver perso l’entusiasmo: "Mi hanno detto che sembravo ubriaca, una di quelle mamme che vanno alle feste dei bambini e si ubriacano. Mi hanno tolto l’entusiasmo". La cantante ha poi puntato il dito contro quella che, a suo dire, sarebbe una certa disparità di trattamento all’interno del programma. "Mi hanno dato dell’ubriaca e della smutandata, anche a Barbara si sono viste le mutande ma non le hanno detto niente, pensavo glielo facessero notare. Mi sono stufata di sentirmi dire certe cose". Una reazione forte, ma comprensibile, considerando anche l’impegno che l’artista ha sempre mostrato in pista. "Hanno dei preconcetti nei miei confronti. Non mi diverto perché non ho la gratificazione che mi merito. Perché devo fare queste cose se tanto quei due scemi sono lì a prendermi in giro? Non c’è la meritocrazia", ha aggiunto, visibilmente esasperata.

Il precedente attacco a Barbara d’Urso

Marcella non è nuova a queste uscite, in questi giorni aveva tirato in ballo anche Barbara d’Urso, accusandola implicitamente di ricevere un trattamento più morbido da parte della giuria. "Io mi auguro che i giurati si spostino verso la signora d’Urso, che lei è sempre così, tutta ferma. E smuovetela un po’ un attimo! Cavolo, è napoletana questa qui. Ditegli qualcosa che la fa smuovere. Sempre con me ce l’hanno?! Eh che cavolo, lei è sempre tutta composta. Zitta, ferma, non fa niente. Certe volte mi viene voglia di pungerla, di darle un pizzicotto e dirle ‘ma sei viva Barbara?’". Un attacco che non è passato inosservato e che rischia di accendere ulteriormente gli animi in studio nella prossima diretta.

