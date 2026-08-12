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Ballando con le Stelle, Manuela Moreno arruolata da Milly, la sua risposta spiazza tutti: "Mai dire mai"

Il nome della giornalista è tra quelli accostati alla nuova edizione dello show e, davanti alla possibilità di scendere in pista, arriva la sua risposta pronta.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle continua a suscitare curiosità, soprattutto per quei nomi che, pur non essendo ancora stati ufficializzati, circolano con insistenza nelle anticipazioni. Tra questi c’è anche Manuela Moreno, giornalista del Tg2 e attualmente impegnata alla conduzione de La Vita in Diretta Estate. A rendere particolarmente interessante l’indiscrezione è stata proprio la risposta della diretta interessata, che non ha smentito l’ipotesi di un suo arrivo sulla pista da ballo.

Il nome di Manuela Moreno nel cast di Milly Carlucci

Il possibile coinvolgimento della giornalista è stato indicato tra le ipotesi per completare il cast dello show condotto da Milly Carlucci. Al momento, però, è importante distinguere le indiscrezioni dalle conferme ufficiali: la presenza di Manuela Moreno non risulta ancora annunciata ufficialmente, anche se le sue parole hanno inevitabilmente alimentato le voci. La domanda è arrivata durante un’intervista da parte del settimanale Chi nella quale la giornalista ha avuto modo di raccontare anche alcuni aspetti della sua giovinezza, soffermandosi in particolare sulla passione per il ballo e per il pattinaggio. Un dettaglio che, alla luce delle indiscrezioni attuali, sembra quasi assumere un significato particolare.

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Il commento di Manuela Moreno su Ballando con le stelle

Manuela Moreno ha infatti raccontato di aver vissuto il ballo con grande entusiasmo quando era molto giovane, ricordando un periodo in cui frequentava il Piper e si allenava al Pincio insieme ad altri ragazzi. "Negli Anni 80 ballavo sui pattini al Piper, ero giovanissima, avrò avuto 16, 17 anni e mi sono divertita moltissimo. Il venerdì sera ballavo e la domenica ci trovavamo tutti al Pincio ad allenarci". Un ricordo personale che ha fatto da introduzione alla domanda più attesa, quella relativa alla possibilità di trasformare quella vecchia passione in una nuova esperienza tv. E proprio in quel momento è arrivata la frase destinata a far discutere.

Alla domanda sulla possibilità di diventare una concorrente di Ballando con le Stelle, Manuela Moreno ha risposto con poche parole, senza però chiudere la porta: "È una vita che sono in ballo… Mai dire mai". La giornalista avrebbe potuto smentire categoricamente la voce, mentre ha scelto una formula decisamente più prudente e ammiccante. Naturalmente, una risposta del genere non equivale ancora a un annuncio, ma difficilmente un concorrente viene autorizzato a dare la notizia prima che lo decida effettivamente la produzione. Non negarlo è estremamente raro in questi casi.

Una nuova sfida dopo La Vita in Diretta Estate

L’eventuale partecipazione rappresenterebbe per Manuela Moreno un cambio di registro piuttosto netto. Dopo l’impegno quotidiano alla guida de La Vita in Diretta Estate, infatti, la giornalista si troverebbe a mostrare al pubblico un lato completamente diverso, mettendosi alla prova non più davanti alle telecamere nel ruolo di conduttrice, ma direttamente sulla pista. Per ora dunque, bisogna ancora aspettare l’eventuale conferma ufficiale, ma una cosa è certa: la conduttrice ha messo la pulce nell’orecchio a tutti i suoi fan e agli spettatori del programma.

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