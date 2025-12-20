Ballando con le Stelle, Magnini perde le staffe: "Fermatemi che mi arrabbio", interviene Barbara D'Urso. Caos pre finale Tra momenti infuocati, voti contestati e pronostici sulla finale, aumenta la tensione dietro le quinte del programma, e interviene una concorrente molto amata.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

In questa edizione di Ballando Con le Stelle una parte rilevante di ciò che accade non si consuma davanti alla giuria, ma lontano dalla pista. Le immagini raccolte dietro le quinte hanno spesso raccontato più della diretta, mostrando nervosismi e malumori che sul palco restano in parte nascosti. È in questo contesto che Ballando Segreto ha assunto un ruolo centrale, documentando ciò che i concorrenti faticano a trattenere, offrendo uno sguardo più diretto sul clima che accompagna la gara.

Ballando con le stelle: lo sfogo di Filippo Magnini

Magnini e Alessandra Tripoli hanno aperto la semifinale con un’esibizione che li ha portati temporaneamente in testa alla classifica. I giudizi ricevuti, però, non sono stati omogenei e questo ha alimentato il malumore del nuotatore, esploso nel backstage del programma: "Esco sempre per primo, non mi piace. Almeno per adesso sono in testa, nonostante Mariotto che ha rovinato tutto, sono ancora in testa. Dopo come minimo finisco allo spareggio. Però posso dire una roba? Mi sa che mi incavolo, mi arrabbio molto dopo, ho questa brutta sensazione. Ragazzi fermatemi perché mi arrabbierò. Perché mi arrabbio? Perché mi hanno rotto con i loro voti di M. tutti, li mettono a caso, mi hanno proprio rotto le scatole. Io sono un atleta, l’impegno viene ripagato, qui non è così. Mi scende proprio l’entusiasmo. Ma ci rendiamo conto di come votano? Danno dieci perché uno ride, agli altri danno dieci perché stanno insieme. Fermatemi voi, qui gli unici che mi possono calmare sono Paolo e Barbara".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il tentativo di riportare la calma di Barbara D’Urso

A intervenire è stata Barbara d’Urso, che ha provato a rassicurarlo nel backstage: "Dai calmati amore, non ne vale proprio la pena. Hai ballato benissimo, hai fatto un tango pazzesco, sei stato bravissimo. A me sei piaciuto un sacco e te lo dico col cuore. Io sono la tua spalla, devi stare tranquillo". Nonostante questo, nella seconda parte della puntata Magnini è tornato a protestare quando la classifica è cambiata, puntando di nuovo il dito contro Guillermo Mariotto. "State vedendo, vero? Mariotto sta dando a tutti dieci tranne che a me e a Barbara, assurdo. Dopo se farò lo spareggio dirò così tante cose".

La finale di Ballando, le parole di Ivan Zazzaroni e il commento su Magnini

Con la finale ormai alle porte, Ballando Con le Stelle si avvia alla conclusione dopo tre mesi di gara. La puntata decisiva si aprirà con lo spareggio che completerà il quadro dei finalisti. Ivan Zazzaroni ha espresso il suo pronostico, indicando un possibile scontro finale tutto al femminile. Secondo il giurato, Barbara d’Urso e Francesca Fialdini partono avvantaggiate, con Andrea Delogu come possibile alternativa. Più critico il giudizio su Magnini e Paolo Belli: "Mi spiace per Filippo Magnini, che si è reso troppo polemico. E mi spiace anche per un amico come Paolo Belli, che doveva prendere forse questa sfida con maggiore leggerezza, si è preso troppo sul serio nel ballo".

Potrebbe interessarti anche