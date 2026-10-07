Ballando con le stelle, gelosie e backstage. La Rocca affonda Barbara D’Urso e Ornella Muti sconsolata: “Me lo aspettavo” Il maestro ha replicato al giudizio della nuova giurata dello show di Milly Carlucci sulla prima esibizione con Ornella Muti: la frecciata

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il dietro le quinte di Ballando con le stelle continua a regalare confessioni e retroscena destinati a far discutere. Nell’ultima puntata di ‘Ballando segreto’ disponibile su RaiPlay, infatti, Milly Carlucci ha raccolto le emozioni di alcuni protagonisti dello show, tornando anche sulle difficoltà vissute da Ornella Muti prima del debutto. Spazio, inoltre, alle tensioni nate dopo il giudizio di Barbara D’Urso e alla replica di Pasquale La Rocca. Scopriamo tutti i dettagli.

Ballando con le Stelle 2026, Ornella Muti e la crisi prima del debutto: "Devo trovare una mia centratura"

A raccontare quanto fosse delicato il momento vissuto da Ornella Muti nei giorni precedenti alla sua prima esibizione a Ballando con le Stelle è stata direttamente Milly Carlucci. La conduttrice ha ricordato un episodio avvenuto durante le prove, quando l’attrice sarebbe stata sopraffatta dall’emozione: "Mi ricordo che giovedì sera piangevi sulla poltrona centrale della coreografia… Come ne sei venuta fuori? Dove hai trovato la forza? Hai dormito?". "Per dormire dormo, ma non bene" ha spiegato l’attrice, raccontando di avere diversi incubi. Il nodo principale, però, resta la necessità di sentirsi a proprio agio davanti al pubblico. "Devo trovare una mia centratura, un mio coraggio in un qualcosa in cui mi sento un po’ a disagio" ha ammesso Ornella, che ha parlato di un’enorme tensione prima del debutto in pista.

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La Rocca replica a Barbara D’Urso: "Era molto prevedibile" e Ravagnani contesta Matano

Il confronto con Barbara D’Urso è poi tornato al centro della conversazione. Dopo il giudizio poco favorevole espresso dalla conduttrice, infatti, Pasquale La Rocca non ha nascosto di non essere rimasto sorpreso dalla reazione: "Inevitabile che capitasse, era molto prevedibile… Me lo aspettavo". Ornella Muti ha invece provato a leggere la situazione da un’altra prospettiva, ipotizzando che il particolare legame tra ballerino e partner possa avere influito: "Con il ballerino si crea un rapporto simbiotico e forse vedere la stessa cosa con un’altra donna deve essere un po’ così… ‘Me lo ha portato via’". La Rocca ha quindi sottolineato ciò che avrebbe preferito sentire nel commento della giurata: "Mi sarebbe piaciuto un commento sullo sforzo e sull’impegno che ha messo Ornella in questa coreografia". Ma le polemiche non si sono fermate qui. Anche Alberto Ravagnani ha manifestato perplessità nei confronti della valutazione di Alberto Matano: "Non ho ben capito quello che ha detto Matano. Ci ha dato 5 dicendo che era un’esibizione audace e modesta".

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