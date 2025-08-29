Ballando con le Stelle, l’annuncio finale di Milly scatena i fan: ecco chi sostituisce Paolo Belli A prendere il posto del neo concorrente in collegamento dalla ‘Sala delle Stelle’ sarà Massimiliano Rosolino; l’annuncio ufficiale come ‘assistente bidello’

Milly Carlucci aveva ancora una cartuccia. Mancava solo un tassello per completare il super-cast di Ballando con le Stelle 2025; con Paolo Belli per la prima volta in pista come concorrente, infatti, c’era tanta attesa e curiosità intorno al nome del suo erede per i collegamenti dalla ‘Sala delle Stelle’ e la conduttrice e padrona di casa non ha deluso gli appassionati. A prendere il posto di Belli sarà Massimiliano Rosolino, concorrente della terza edizione di Ballando (durante la quale trovò anche l’amore con Natalia Titova). Scopriamo tutti i dettagli.

Ballando con le Stelle, Massimiliano Rosolino sostituisce Paolo Belli: l’annuncio

"Ma chi potrà prendere il posto di Paolo Belli? Paolo, stai senza pensieri. Quest’anno ci penso io" ha annunciato Massimiliano Rosolino sui profili social ufficiale di Ballando con le Stelle. Invitato da Milly Carlucci, l’ex nuotatore farà ritorno nello show di Rai 1 dopo 19 anni. "Ma cosa sono? Un sostituto? Un assistente?" chiede alla conduttrice e padrona di casa del programma nel video Rosolino, che sostituirà Paolo Belli (per la prima volta impegnato come concorrente in pista) in collegamento dalla ‘Sala delle Stelle’. "Paolo Belli è il bidello della nostra scuola" ha spiegato Milly, con Rosolino a ironizzare: "Allora sono l’assistente bidello, pronto a pulire il sudore dei nostri concorrenti. Preparatevi, ok? Preparatevi ad andare in pista. Ladies and gentlemen, io sono pronto".

Milly Carlucci ha poi annunciato che nei prossimi giorni verranno svelati gli accoppiamenti ufficiali di concorrenti e maestri (con Barbara D’Urso in coppia con Pasquale La Rocca sui social è già iniziato il toto-nomi): "Ah, ma non è finita qui, perché adesso ti devo presentare le coppie. Nei prossimi, giorni, un po’ per volta, ti presento tutte le coppie con gli abbinamenti". "Il mio abbinamento ancora me lo porto dietro!" ha scherzato Massimiliano Rosolino, che prese parte come concorrente a Ballando con le stelle nel 2006 al fianco di Natalia Titova. La coppia si classificò quinta nella terza edizione dello show di Milly Carlucci, ma soprattutto scoccò la scintilla. Lo sportivo e la ballerina iniziarono infatti una relazione dalla quale sono nate anche due figlie, Sofia Nicole e Vittoria Sidney. Dopo l’annuncio di Matteo Addino come nuovo ‘tribuno popolare’, dunque, Massimiliano Rosolino va a completare il cast ufficiale della 20esima edizione di Ballando con le Stelle, che partirà il prossimo 27 settembre.

