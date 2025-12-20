Ivan Zazzaroni anticipa la finale di Ballando con le stelle 2025: "Ecco le due favorite" Il giurato Ivan Zazzaroni si è sbilanciato sull'esito della finale di Ballando con le stelle di stasera: ecco come vede la volata tra Fialdini, Delogu e D'Urso.

Ivan Zazzaroni è uno dei personaggi simbolo di Ballando con le stelle. Seduto in giuria dal 2006 (per 17 stagioni complessive come giurato e una partecipazione come concorrente), il giornalista sportivo ha tenuto banco anche in questa edizione del dance show di Milly Carlucci. Ovviamente, quindi, le sue previsioni su Ballando con le stelle vanno tenute in debita considerazione. E proprio nelle ultime ore si è sbilanciato su quelli che a suo avviso saranno i possibili vincitori dell’annata che chiuderà i battenti stasera 20 dicembre con l’ultima puntata in diretta su Rai 1.

Ballando con le stelle, Ivan Zazzaroni svela i suoi favoriti

Intervistato da Novella 2000, Zazzaroni ha risposto alla domanda che tiene banco in queste ore che precedono la finalissima di questa sera: "Chi vincerà Ballando con le stelle?". Senza tentennamenti, ‘Zazza’ ha svelato quelle che a suo avviso sono le due concorrenti destinate a giocarsi la vittoria fino all’ultimo voto: "Ballando con le Stelle potrebbe vedere nello scontro finale per il trionfo Francesca Fialdini e Barbara d’Urso. La Fialdini perché è bravissima, è brava anche Barbara che ha messo in campo il meglio di sé. Loro due in primis". Subito dopo la conduttrice di Da Noi a Ruota Libera e l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque, il giurato vede un’altra donna: "Poi potrebbe vincere anche Andrea Delogu, che forse ha qualche imperfezione in più, ma è molto amata e se lo merita anche di esserlo". Poi, il giornalista ha parlato di altri protagonisti di questa edizione, a partire da Martina Colombari:

"Anche lei potrebbe arrivare, ma non tutti la apprezzano. Mi spiace per Filippo Magnini, che si è reso troppo polemico. Paolo Belli? Mi spiace anche per un amico come Paolo Belli, che doveva prendere forse questa sfida con maggiore leggerezza, si è preso troppo sul serio nel ballo".

Le previsioni di Zazzaroni rispecchiano solo in parte quelle che sono le indicazioni dei bookmaker, che a poche ore dalla finale vedono Francesca Fialdini favoritissima (Sisal la quota vincente a 1.8) seguita da Andrea Delogu (2.25). Barbara D’Urso, che il giornalista ha indicato come contro-favorita, è invece precipitata nel picchetto dei ‘bookie’: oggi la sua vittoria è pagata 9 volte la posta, un premio molto più alto rispetto alle quote di qualche settimana fa. Hanno possibilità di vittoria anche Martina Colombari (12), Fabio Fognini (12) e Filippo Magnini (16).

