Il conto alla rovescia è iniziato: sabato 27 settembre 2025 Milly Carlucci tornerà su Rai 1 per inaugurare la 20esima edizione di Ballando con le Stelle. Un’edizione che si preannuncia speciale e che, a pochi giorni dal debutto, ha già acceso i riflettori grazie alle dichiarazioni di Ivan Zazzaroni, storico giudice del programma. In un’intervista a TvBlog, il giornalista sportivo si è sbilanciato sul cast e sul futuro di Barbara d’Urso in Rai, raccontando inoltre curiosi retroscena sul rapporto con gli altri componenti della giuria. Ecco cosa

Ivan Zazzaroni su Barbara D’Urso: "Difficilmente uscirà dalla Rai"

Tra i tanti concorrenti, il nome che spicca maggiormente nel cast di Ballando 2025 è senz’altro quello di Barbara D’Urso, l’ex regina di Mediaset che da due anni è sparita quasi totalmente dalla Tv. Zazzaroni ha dedicato parole chiare e dirette alla conduttrice napoletana, protagonista attesissima della nuova stagione del dance show di Rai 1:

"Barbara D’Urso, ha sempre ballato. La mia compagna (Monica Gasparini, vicedirettrice a Mediaset ndr) la conosce molto bene e ogni tanto vedevamo questi video nel backstage di lei che ballava la salsa. È molto appassionata ed è allo stesso tempo un personaggio televisivo molto forte. Che lei abbia una luce particolare, molto forte. Ma secondo me sarà il programma a influenzare lei, perché Ballando con le Stelle è superiore a tutti i concorrenti. Non c’è un personaggio che diventa più forte di Ballando: Barbara non ha bisogno di essere lanciata, ma penso che ora che ha messo un piede in Rai, difficilmente ne uscirà."

La giuria di Ballando con le stelle: tensioni e alchimie

Non poteva mancare un commento sulla giuria, da sempre cuore pulsante del programma insieme alle esibizioni in pista dei concorrenti. Zazzaroni ha svelato come si svolgono i dietro le quinte del sabato sera:

"Noi giudici ci vediamo alle 19 del sabato, facciamo un piccolo confronto che è di solito pieno di risate e poi si parte. In passato c’è forse stato qualche momento di tensione tra Carolyn e Selvaggia, ma è stato poi tutto superato."

Il giornalista ha raccontato anche l’evoluzione del suo ruolo negli anni:

"All’inizio io ero quello un po’ più provocatorio, ma con l’ingresso di Selvaggia Lucarelli – che dà invece una provocazione più forte e decisa – ho fatto un passo indietro. Ci ho guadagnato, perché per tutti sono ora la persona seria e che dà giudizi più equilibrati. In passato avevo l’immagine del cattivo e dell’antipatico, mentre adesso sono il padre saggio. Selvaggia mette un po’ di "pepe". Alla fine siamo tutti con un carattere abbastanza forte e deciso."

Poi, Zazzaroni ha parlato di Guillermo Mariotto, il suo collega di giuria che nella scorsa edizione ha tenuto banco a causa delle sue bizze in studio che l’hanno portato a un passo dall’espulsione dal programma: "Lo scorso anno Guillermo Mariotto è andato "fuori di registro", ma ogni cosa è nella norma. Milly ha infatti una capacità incredibile di appianare tutto e di mettere a posto ogni cosa che non funziona. Mariotto è una figura importantissima del programma. Credo che il pubblico abbia capito che ha un suo modo di fare televisione: ogni tanto sbarella ma fa parte di lui. Se lo facessimo noi, probabilmente ci ricovererebbero. In realtà lui è questo. Io faccio la parte più moderata, Fabio l’uomo di spettacolo, Carolyn è il giudice tecnico di ballo, Selvaggia mette un po’ di "pepe" e Mariotto è la scheggia impazzita. È difficile che uno di noi vada sopra l’altro, anche perché siamo tutti con un carattere abbastanza forte e deciso".

Ballando con le Stelle 2025: tutti i concorrenti della nuova edizione

Dopo le parole di Zazzaroni, cresce la curiosità attorno al cast della ventesima edizione, che quest’anno mette insieme volti amatissimi della televisione, dello sport e della musica. In gara ci saranno:

Cosa aspettarsi dalle prime puntate: Barbara D’Urso star e la sfida a Tu si que vales

Il pubblico scalpita per scoprire chi saprà conquistare la giuria e il cuore dei telespettatori già dalle prime esibizioni e a raccogliere l’eredità di Bianca Guaccero, campionessa della passata edizione. Barbara D’Urso è la concorrente più chiacchierata, ma occhi puntati anche su Fabio Fognini, idolo del tennis che ha appena appeso la racchetta al chiodato e potrebbe regalare momenti esplosivi. C’è attesa anche per Rosa Chemical, pronto a portare un tocco di eccentricità in pista e ad ‘agganciare’ il pubblico della generazione Z, e per Paolo Belli, che quest’anno sarà concorrente dopo essere stato per 20 anni co-conduttore dello show (ruolo che sarà raccolto da Massimiliano Rosolino).

La sfida del sabato sera si rinnova anche quest’anno con Tu sì que vales, lo show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Da anni i due programmi si contendono la leadership del prime time, ma stavolta Ballando sembra avere un leggero vantaggio: da un lato un cast di grande richiamo, dall’altro la decisione di Mediaset di chiudere TSQV entro mezzanotte, lasciando a Milly Carlucci la scena libera per oltre un’ora e mezza. Una novità che potrebbe far pendere definitivamente l’ago della bilancia dalla parte di Ballando nella sfida degli ascolti.

