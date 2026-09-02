Ballando con le stelle, intoppo per Barbara D’Urso in giuria: “Lei e i top manager Rai...", il retroscena che spiazza Milly Carlucci La trattativa per il ritorno della conduttrice nelle vesti di giudice dello show di Rai 1 potrebbe essersi arenata: la scelta dei vertici e il ruolo di Presta

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Sembrava essere destinata a essere una delle novità principali della prossima edizione, ma la presenza di Barbara D’Urso nella giuria di Ballando con le stelle non sarebbe ancora una certezza. A poche settimane dal debutto della nuova stagione (previsto per il prossimo 3 ottobre), infatti, la trattativa sembrerebbe attraversare una fase delicata. Stando a quanto riportato da Bubinoblog, rilanciando le parole del giornalista Roberto Alessi, al momento il quadro resta in evoluzione e non sono esclusi ulteriori colpi di scena. Scopriamo perché e tutti i dettagli.

Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle, la decisione sarebbe nelle mani dei vertici Rai

A riaccendere i riflettori sulla possibile partecipazione di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle (questa volta in veste di giudice, dopo l’esperienza da concorrente nel 2025) – come detto – è stato un intervento di Roberto Alessi sul proprio profilo Instagram. Il giornalista, parlando della composizione della giuria dello show di Milly Carlucci, ha riferito di aver ricevuto informazioni secondo cui l’accordo con l’ex conduttrice Mediaset sarebbe tutt’altro che definito. "La giuria di Ballando con le stelle è un giallo… Barbara d’Urso arriva o non arriva? Ambienti vicino alla Rai mi dicono che la strada è lunga e tortuosa". Il nodo principale, stando alla ricostruzione rilanciata da Bubinoblog, non riguarderebbe però direttamente Milly Carlucci. La scelta finale sarebbe infatti legata ai vertici dell’azienda di viale Mazzini. "Non c’entra nulla ormai Milly Carlucci ma è un rapporto tra Barbara d’Urso e i top manager della Rai".

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Lucio Presta rassicura: la trattativa potrebbe comunque andare a buon fine

Nonostante le difficoltà emerse nelle ultime ore sul possibile ingresso di Barbara D’Urso nella giuria, arrivano anche segnali più distensivi in vista della nuova edizione di Ballando con le Stelle. L’agente Lucio Presta, infatti, avrebbe lasciato aperta la porta all’accordo. "Vedremo come andrà a finire anche se Lucio Presta che è un grandissimo agente, ben messo per conoscere le cose, mi dice che la trattativa con Barbara d’Urso dovrebbe essere conclusa", ha raccontato Alessi sui social. Si tratta dunque di un quadro ancora interlocutorio: da una parte una trattativa descritta come "lunga e tortuosa", dall’altra la rassicurazione del manager sul possibile raggiungimento dell’intesa. Per conoscere il verdetto definitivo bisognerà quindi attendere le prossime settimane e capire se i vertici Rai daranno il via libera all’operazione. E a proposito di Presta, il cui nome era stato avvicinato proprio a Ballando nelle ultime settimane, rimane fermo sul no a Milly Carlucci.

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