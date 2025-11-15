Ballando con le stelle, l'insegnante Luca Favilla diventa papà: chi è la moglie e gli auguri dell'allieva Martina Colombari Un annuncio atteso, che apre un nuovo capitolo per il ballerino: tra affetto, ironia e la grande famiglia di Ballando con le Stelle che si stringe attorno ai neo genitori.

La notizia della nascita del primo figlio di Luca Favilla è arrivata nella sera del 14 novembre, con quelle foto scattate in ospedale che raccontano la stanchezza, la gioia e la sorpresa dei primi istanti da genitori per lui e la sua compagna. Un momento che ha subito attirato l’attenzione dei fan e della grande comunità di Ballando con le Stelle, di cui il maestro è uno dei volti più amati.

Il dolce annuncio sui social di Luca Favilla

Nel post condiviso su Instagram, Favilla ha scritto: "Ebbene si. Siamo ufficialmente diventati Mamma e Papà.. Inutile nascondere l’emozione". Parole semplici, dirette, che esprimono tutta la forza del momento, accompagnate da un carosello di immagini tenerissime insieme alla compagna Camilla Mola. Poi, con la sua ironia, ha raccontato la scelta del nome: "Per quanto riguarda il nome l’indecisione era tanta… Goku… Naruto…. ottavorediromafrancescototti… ma alla fine abbiamo optato per Enea!". Un entusiasmo confermato da ciò che ha aggiunto subito dopo: "Non vedo l’ora di insegnare tutto quello che i miei genitori hanno insegnato a me! Inoltre volevo ringraziarvi per tutti gli auguri che ci state mandando!".

Chi è la moglie Camilla Mola

Camilla Mola, anche lei insegnante di ballo, è la compagna con cui Favilla ha costruito una relazione solida e molto discreta dal 2023. Una coppia unita, complice, che aveva annunciato la gravidanza lo scorso maggio con un messaggio pieno di emozione: "Oggi si comincia con un altro capitolo, dove non saremo più solo noi due ma ci sarà un/a piccolo/a fagiolino/a… diventeremo mamma e papà per la prima volta". Oggi quel capitolo è diventato realtà, con l’arrivo di Enea.

Le reazioni del cast di Ballando con le Stelle e di Martina Colombari

L’annuncio ha generato una valanga di messaggi di affetto da parte dei protagonisti del programma. Carolyn Smith ha scritto: "Congratulazioni, un bello scorpioncino". Vera Kinunnen ha scherzato: "Cavolo mi piaceva ottavorediromafrancescototti. Augurissimi e benvenuto Enea!". Tantissimi i commenti anche da Andrea Delogu, Federica Nargi, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Alessandra Tripoli.

Tra tutti, però, quello più sentito è arrivato da Martina Colombari, concorrente in coppia con Favilla nell’edizione 2025: "Sarà difficile diventar grande. Prima che lo diventi anche tu …. Benvenuto piccolo grande ENEA !!!! Domani balleremo anche per te!". Favilla ha risposto con affetto, chiamandola "Zia martyyyyy […] ehhhh domani sarà una luuuunga notte ahahah".

Nel carosello di foto appare anche la culla del neonato, chiudendo così un percorso iniziato con tanta attesa e oggi finalmente concreto. Enea è stato accolto dall’amore dei suoi genitori e dall’affetto enorme della comunità televisiva che da anni segue Favilla in pista.

