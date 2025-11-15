Ballando con le stelle, Barbara D’Urso va ko: infortunio e ore d’ansia prima della diretta. Cosa succede Barbara D’Urso ha svelato di avere un problema alla spalla: tegola imprevista a poche ore dalla diretta dell’ottava puntata di Ballando con le stelle

Tegola imprevista per Barbara D’Urso. La conduttrice napoletana sta affrontando un momento complicato nel suo percorso a Ballando con le Stelle. Barbara ha infatti riportato un infortunio che rende la competizione ancora più difficile, ma nonostante tutto non ha alcuna intenzione di rinunciare alla gara. Ecco come sta.

Barbara D’Urso, infortunio alla spalla: cosa succede

Barbara D’Urso finora è stata senz’altro una delle concorrenti più in vista dell’edizione 2025 di Ballando con le stelle. Tra polemiche ed esibizioni perfette con il suo maestro La Rocca, ‘Carmelita’ ha confermato in pieno quelle che erano le aspettative di Milly Carlucci e degli autori, che la scorsa estate hanno fatto carte false per arruolarla nel cast. Ora però il suo cammino nel dance show di Rai 1 potrebbe subire uno stop imprevisto. Nelle ultime ore, infatti, la D’Urso ha condiviso con i suoi follower sui social un breve filmato in cui appare durante una sessione di fisioterapia. La partecipante del talent di Rai1 ha spiegato di avere problemi alla spalla, al trapezio e anche all’anca. La specialista che la sta seguendo, però, l’ha rassicurata con un incoraggiante: "Ce la faremo", frase che sembra averle ridato energia. Conclusa la terapia, infatti, Barbara è rientrata immediatamente in sala prove per continuare gli allenamenti. Oltre alla D’Urso, in questi giorni stanno combattendo contro problemi fisici anche altri protagonisti di Ballando con le stelle. Francesca Fialdini, ad esempio, ha riportato un problema a un piede che la scorsa settimana l’ha costretta a ballare con l’arto fasciato e quasi da ferma. Anche il suo maestro, Giovanni Pernice, è alle prese con i postumi di una lussazione alla spalla.

La preoccupazione di Barbara D’Urso

In un altro video registrato insieme al suo maestro Pasquale La Rocca, la D’Urso ha raccontato di essere rimasta a provare fino alle 22:15 di venerdì 14 novembre, dicendo: "Siamo qui a fare le prove con la mia spalla". Pasquale ha sottolineato la crescente apprensione per le sue condizioni, e lei stessa ha ammesso: "Anche io sono un po’ preoccupata però ce la faremo". Il ballerino ha ricordato che la stanchezza è comprensibile, considerando che la trasmissione è ormai arrivata alla sua ottava puntata, ma ha assicurato che ciò che stanno preparando sarà estremamente coinvolgente: "Non vedo l’ora di farvi vedere l’esibizione di sabato".

Cosa succederà nella puntata

L’ottava puntata di Ballando con le Stelle, in onda alle 21:30 su Rai1, vedrà anche il rientro di Andrea Delogu, che tornerà ufficialmente in gara dopo aver saltato le ultime puntate a causa della morte del fratello (QUI tutte le anticipazioni). La conduttrice de La Porta magica, però, potrà rientrare a tutti gli effetti nella competizione solo dopo aver affrontato lo spareggio contro gli altri due concorrenti finiti al spareggio, Filippo Magnini e Marcella Bella.

