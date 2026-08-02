Ballando con le Stelle, la carta di Milly Carlucci per battere Tu Si Que Vales: tornano in pista gli ex concorrenti più discussi? Una foto pubblicata da Giuliana De Sio e alcune indiscrezioni raccolte da Libero Magazine alimentano l'ipotesi di una clamorosa rivoluzione nel talent di Rai 1

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La nuova edizione di Ballando con le Stelle prende forma. A pochissimo dall’inizio della stagione, forse più difficile da definire per la padrona di casa, Milly Carlucci, continua il valzer delle indiscrezioni sul futuro della popolare e longeva trasmissione targata Rai 1. Non solo cast e giuria. Spunta un’ipotesi che potrebbe rendere il tutto più avvincente e ricco di sorprese nel corso del prossimo torneo sulla pista più famosa della televisione italiana. Ecco di cosa si tratta.

Rivoluzione a Ballando con le Stelle? L’indizio di Giuliana De Sio

La redazione di Libero Magazine ha raccolto alcune indiscrezioni da una persona che conosce bene il programma. Secondo quanto ci è stato riferito, nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità importanti riguardo a Ballando con le Stelle. Nel frattempo, sui social è successo anche altro. Giuliana De Sio, concorrente del talent nell’edizione del 2017, ha condiviso una foto sul suo profilo Instagram. Si tratta di un fermo immagine che la vede in pista con il suo ballerino Maykel Fonts. Chi ha visto quelle puntate, ricorderà benissimo il percorso discusso e travagliato dell’attrice. Questo scatto, pubblicato in un caldo pomeriggio d’agosto, è soltanto un dolce ricordo o un’anticipazione bomba? Il programma potrebbe sperimentare un torneo nel torneo per movimentare e accendere il corso delle prossime puntate su Rai 1.

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Milly Carlucci porta in pista i Big delle edizioni precedenti? L’ipotesi del torneo nel torneo

A questo punto, c’è un’ipotesi da non trascurare. Con le indiscrezioni che continuano a rincorrersi sul futuro di Selvaggia Lucarelli e, nelle ultime ore, anche su quello di Paolo Belli dopo la delicata questione che lo ha coinvolto in questi giorni), Milly Carlucci è in difficoltà. Lo scopo è quello di battere la concorrenza. Maria De Filippi ha in serbo un’edizione stellare di Tu si que vales, pronta a conquistare grandi ascolti dopo il successo della scorsa edizione. La conduttrice Rai sta organizzando un torneo interno alla gara di quest’anno? Era già nell’aria l’ipotesi di un Ballando Bis con i concorrenti che più hanno animato la competizione in un nuovo torneo da rivivere su Rai 1. La Carlucci potrebbe dare spazio a chi si è ritirato, oppure, chi è stato costretto a uscire per infortunio per una seconda chance tutta da rivivere. L’ipotesi è anche quella di riportare in pista concorrenti divisivi oppure bravi e determinati, ma che non sono riusciti a portarsi a casa la coppa finale. Gli indizi raccolti portano davvero in quella direzione? Lo scopriremo nei prossimi giorni, decisivi per la formazione definitiva della prossima stagione dello show.

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