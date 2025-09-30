Flirt a Ballando con le stelle, gli eredi di Bianca Guaccero e Pernice: “Già nate due coppie”. E c’è anche una separazione
Il dance show di Rai 1 è appena iniziato ma Milly Carlucci, in vesti di Cupido, sarebbe già riuscita a scoccare qualche freccia: ecco le ultime indiscrezioni.
La nuova edizione di Ballando con le stelle è iniziata da pochissimo, ma pare che dietro le quinte siano già nate le prime simpatie. Secondo le indiscrezioni rivelate da Giovanni Ciacci e Rossella Erra, all’interno del programma sarebbero nati due nuovi amori, mentre un’altra coppia sarebbe invece arrivata alla rottura. Chi saranno i protagonisti di questi sorprendenti flirt? Scopriamo di più.
Ballando con le stelle, due nuovi amori e una rottura: le indiscrezioni
Nella puntata di ieri de La Volta Buona, ovvero il talk pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, per la rubrica ‘segreti e retroscena’ su Ballando con le stelle sono intervenuti Rossella Erra e Giovanni Ciacci, i quali hanno rivelato alcune inedite indiscrezioni sulla nascita di nuovi amori e una rottura all’interno del programma. "Ci sono già due amori che stanno nascendo, io so tutto di Ballando Con le Stelle. Poi c’è anche un amore che è finito. Chi ha rotto? Si dice il peccato, ma non il peccatore. Posso dare degli indizi sui due flirt. Diciamo che le persone che si sono avvicinate erano single", ha rivelato nel dettaglio Giovanni Ciacci.
Al rifiuto di Ciacci di fare nomi e cognomi, la conduttrice Caterina Balivo ha quindi tentato di fare alcune ipotesi, ricordando che gli unici concorrenti single di questa edizione sono Andrea Delogu e Rosa Chemical. Il costumista ha quindi risposto: "Sui flirt diciamo che ci sono arrivati, ma sulla rottura nessuno se lo immagina", lasciando intendere a Caterina di aver detto i nomi giusti.
A seguire, anche Rossella Erra ha dunque confermato le indiscrezioni di Giovanni. "Era impensabile e invece è successo. Però c’è da dire che il ballo ti fa venire voglia di scoprire altro e ci sono dei sentimenti che sono nati. Scopri oggi, scopri domani… i nomi io non posso farli adesso, li farò quando ci saranno le prove. Però sono notizie belle". Tutto lascia dunque pensare che una delle coppie possa essere quella di Rosa Chemical ed Erika Martinelli, anche se per il momento non c’è nulla di certo.
Gli amori nati a Ballando con le stelle
La possibilità che a Ballando con le stelle nascano nuovi amori non è certo remota, dato che nei tanti anni di messa in onda all’interno del programma si sono formate numerose coppie. Basti pensare ad esempio a Massimiliano Rosolino e Natalia Titova, così come Ema Stokholma e Angelo Madonia. Negli ultimi anni abbiamo poi visto nascere l’amore anche tra Arisa e Vito Coppola, Lucrezia Lando e Lorenzo Tano, e Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. E, a quanto pare, quest’anno Milly Cupido Carlucci potrebbe aver colpito ancora.
