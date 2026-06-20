Ballando con le stelle 2026, retroscena sul no di Belen: “Intervenuta Maria De Filippi”. Milly Carlucci (beffata) promuove Matano Tra indiscrezioni e trattative, Belen si allontana dal dance show di Rai 1. Per il dopo Selvaggia Lucarelli, il nome più caldo ora è quello di Alberto Matano.

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L’estate incombe e la tv dei grandi show di Rai e Mediaset resterà ferma fino a settembre. Dietro le quinte, però, la macchina organizzativa delle principali produzioni televisive è già al lavoro per preparare la nuova stagione. Mentre Tu sì que vales ha già avviato le registrazioni con la novità di Elisabetta Canalis alla conduzione e Belen Rodriguez nel ruolo di ospite fissa, Ballando con le stelle 2026 è ancora alle prese con il rebus legato alla composizione della giuria dopo l’addio di Selvaggia Lucarelli.

Ballando con le stelle 2026: il retroscena sul no di Belen

L’edizione di Ballando con le stelle in partenza a settembre 2026 si preannuncia diversa rispetto alle precedenti. Per la prima volta dopo nove anni, infatti, il talent di Rai 1 dovrà fare a meno di Selvaggia Lucarelli, presenza fissa in giuria dal 2015. Dopo l’esperienza al GF Vip come opinionista, la giornalista ha deciso di trasferirsi stabilmente a Mediaset, accettando la conduzione de L’Isola dei Famosi. Una scelta che comporterà inevitabilmente il suo addio al programma di Milly Carlucci, che perde così uno dei suoi volti più rappresentativi.

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Da settimane, quindi, la conduttrice sarebbe impegnata nella ricerca di un sostituto all’altezza. Non un semplice giudice, ma una personalità forte, capace di generare interesse mediatico e accendere il dibattito tra pubblico e concorrenti. In un primo momento il nome più accreditato sembrava essere quello di Giuseppe Cruciani, ma la trattativa non avrebbe prodotto risultati concreti. Successivamente, l’attenzione si sarebbe spostata su Belen Rodriguez.

Secondo quanto riportato dal sito di Vanity Fair, il nome della showgirl argentina sarebbe stato preso seriamente in considerazione per un ruolo di primo piano all’interno della trasmissione, fino a essere indicato come possibile nuova componente della giuria. L’operazione, tuttavia, non sarebbe andata a buon fine. Sempre secondo l’indiscrezione, mentre Belen trattava con la Rai il suo possibile ingresso a Ballando con le stelle, sarebbe intervenuta Maria De Filippi, che avrebbe convinto la showgirl ad accettare il ritorno a Tu sì que vales, programma che ha condotto per diversi anni.

"Belen ha detto no sia alla conduzione della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, sia alla proposta di Milly Carlucci di entrare in giuria a Ballando con le stelle… – si legge – Ha invece scelto il mondo di Maria De Filippi, accettando il ruolo di giudice nel torneo di lip sync di Tu sì que vales…"

Giuria Ballando con le stelle, Matano promosso?

Sfumata l’ipotesi Belen Rodriguez, Milly Carlucci sarebbe ancora alla ricerca del nome giusto per completare la giuria della nuova edizione. Nel frattempo sembrano perdere quota le possibilità di vedere Barbara D’Urso nello show. La candidatura dell’ex concorrente dell’edizione 2025, infatti, sarebbe stata ridimensionata da alcune fonti interne alla Rai.

Al momento, secondo le indiscrezioni, il favorito sarebbe Alberto Matano, volto già molto legato al programma grazie al ruolo di custode del celebre tesoretto, incarico che ricopre da diversi anni. A rilanciare questa ipotesi è stato il giornalista Roberto Alessi, che avrebbe indicato il conduttore de La Vita in Diretta come uno dei candidati più accreditati per raccogliere l’eredità di Selvaggia Lucarelli nella giuria di Ballando con le stelle 2026.

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