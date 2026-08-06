Ballando con le stelle 2026, Ornella Muti e Monica Guerritore pronte (ma Romina Power sfuma): il cast prende forma Le indiscrezioni sul nuovo cast dello show di Rai 1: tra grandi nomi in trattativa, possibili colpi di scena e alcune partecipazioni già sfumate, Milly Carlucci prepara un’edizione al top.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Il nuovo capitolo di Ballando con le stelle inizia già a far parlare di sé, con Milly Carlucci e la sua squadra impegnate nella costruzione di un cast che potrebbe riservare diversi nomi sorprendenti. Tra conferme, trattative ancora aperte e partecipazioni sfumate, l’edizione 2026 dello storico programma di Rai 1 sembra destinata a puntare ancora una volta su volti molto conosciuti del mondo dello spettacolo, dello sport e della televisione.

Cast Ballando con le stelle: i possibili nuovi concorrenti

Secondo le indiscrezioni diffuse da Parpiglia nella sua newsletter, il gruppo dei concorrenti di Ballando con le stelle 2026 starebbe prendendo sempre più forma. Tra i nomi che sarebbero già vicini alla partecipazione ci sarebbero Aurora Ramazzotti, Noemi Bocchi, Alessandro Matri e Alberto Ravagnani, ex sacerdote diventato negli ultimi anni un volto noto sui social.

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Il cast, però, potrebbe arricchirsi con alcune presenze di grande rilievo. Tra le trattative in corso spiccherebbero infatti due attrici molto amate dal pubblico italiano: Ornella Muti e Monica Guerritore. Se la loro presenza dovesse essere confermata, si tratterebbe di due ingressi particolarmente importanti per Milly Carlucci, considerando il prestigio e la lunga carriera delle due interpreti. Sempre secondo le indiscrezioni, sarebbe ancora aperta anche la possibilità di vedere in pista Anna Safroncik e Simone Susinna, mentre un altro nome accostato alla nuova edizione sarebbe quello di Manuela Moreno, giornalista del Tg2 attualmente impegnata alla conduzione de La Vita in Diretta Estate.

Le trattative saltate e i nomi esclusi

Non tutte le negoziazioni, però, sarebbero andate a buon fine. Tra le partecipazioni sfumate ci sarebbe quella di Romina Power, che non dovrebbe entrare nel cast a causa di una distanza economica tra la richiesta avanzata e l’offerta della produzione. Parpiglia ha spiegato l: "Troppa differenza tra domanda e offerta". Anche Flavia Pennetta, secondo quanto riportato, avrebbe deciso di non partecipare. L’ex tennista avrebbe preferito proseguire il suo percorso nel mondo dello sport mantenendo i suoi impegni come commentatrice per programmi dedicati al tennis. Tra i nomi che non sembrerebbero essere mai stati realmente in corsa ci sarebbe invece Mario Ermito, mentre resta possibile l’arrivo di uno storico inviato di Striscia la Notizia, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali.

Come accade spesso per Ballando con le stelle, il periodo che precede l’annuncio ufficiale del cast è caratterizzato da indiscrezioni e trattative riservate. Milly Carlucci potrebbe quindi avere in serbo altri colpi di scena prima della presentazione definitiva dei concorrenti, con l’obiettivo di creare un gruppo capace di unire personaggi popolari, storie personali interessanti e volti interessanti.

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