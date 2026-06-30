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Ballando con le Stelle, Milly Carlucci spinge per Geppi Cucciari in giuria. Ma c'è un ostacolo in Rai che complica tutto

Ballando con le stelle, Geppi Cucciari tra le possibili eredi di Selvaggia Lucarelli: ma c'è un ostacolo da superare

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Ballando con le Stelle
IPA

La prossima edizione di Ballando con le stelle continua a far discutere ancora prima del debutto. Dopo la conferma dell’assenza di Selvaggia Lucarelli, che sarà impegnata alla conduzione della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, cresce la curiosità intorno al nome di chi prenderà posto nella storica giuria del talent di Rai 1. Da settimane si rincorrono indiscrezioni e ipotesi, ma nelle ultime ore è emerso un nome che sembra aver acquisito maggiore forza. Secondo quanto riportato da Fanpage, infatti, tra i profili presi in considerazione da Milly Carlucci ci sarebbe anche quello di Geppi Cucciari, volto molto apprezzato dal pubblico televisivo e protagonista di numerosi programmi di successo. Sembra però esserci un ostacolo non da poco che complica la trattativa.

Ballando con le Stelle: Cucciari dopo Lucarelli? Milly Carlucci la vuole a tutti i costi

La conduttrice e comica sarda rappresenterebbe una scelta di grande prestigio per il programma. La sua ironia, la capacità di commentare con intelligenza e il forte carisma potrebbero renderla una presenza ideale al tavolo dei giudici, raccogliendo un’eredità importante come quella lasciata da Selvaggia Lucarelli. L’operazione però non appare così semplice da concretizzare. Il principale ostacolo riguarda infatti gli impegni professionali della stessa Geppi Cucciari. La conduttrice dovrebbe infatti tornare anche nella prossima stagione televisiva al timone di Splendida Cornice, il programma di Rai 3 che, salvo cambiamenti, riprenderà proprio nel periodo autunnale, in contemporanea con l’inizio di Ballando con le stelle. La coincidenza tra le due produzioni rischia quindi di rendere molto complicata un’eventuale doppia presenza in televisione. Organizzare le registrazioni e gli appuntamenti settimanali potrebbe trasformarsi in una vera corsa contro il tempo, motivo per cui la situazione è ancora tutta da valutare. La Rai, inoltre, non potrebbe mettere a rischio la buona riuscita del format su Rai 3, da anni, vero e proprio gioiellino del palinsesto.

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Splendida Cornice blocca l’arrivo di Geppi a Ballando?

Non sarebbe però l’unico elemento che renderebbe difficile la trattativa. Sempre secondo quanto riferito da Fanpage, ci sarebbero infatti anche aspetti legati alla vita privata della presentatrice da tenere in considerazione. In questo periodo, Geppi Cucciari trascorrerebbe infatti molto tempo in Sardegna per motivi personali, una circostanza che potrebbe complicare ulteriormente l’organizzazione dei suoi impegni lavorativi nella prossima stagione. Per il momento, da parte della produzione di Ballando con le stelle non sono arrivate conferme ufficiali. Milly Carlucci, del resto, ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulle trattative e non ha mai voluto alimentare il tradizionale toto-nomi che accompagna ogni nuova edizione del programma. Resta quindi da capire se la Rai riuscirà a trovare una soluzione che permetta a Geppi Cucciari di conciliare tutti i suoi impegni oppure se la produzione sarà costretta a orientarsi verso un altro profilo per completare la giuria dello show del sabato sera.

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