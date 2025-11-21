Ballando con le stelle, lo sfogo di Martina Colombari contro Barbara D’Urso: “Se le danno il tesoretto…”, spunta il video
Continuano le frizioni, dietro le quinte, tra i concorrenti dello show condotto da Milly Carlucci: l’ex Miss Italia non nasconde la rivalità con Carmelita.
Continua il percorso dei concorrenti a Ballando con le stelle, mentre la gara si fa sempre più infuocata e la finale si avvicina a passo svelto. Nonostante davanti alle telecamere i rapporti tra i concorrenti sembrino sempre più che idilliaci, dal dietro le quinte emergono invece alcune frizioni, segno di una rivalità che, trattandosi di un contest di ballo, alla fine è più che lecita. Nelle ultime ore ha fatto il giro del web un video nel quale si vede Martina Colombari commentare Barbara D’Urso tifando contro di lei: scopriamo di più.
Ballando con le stelle, Martina Colombari tifa contro Barbara D’Urso
Nelle ultime ore, il profilo X Cinguetterai ha pubblicato un video con la didascalia: "La sala delle stelle si sta trasformando in un covo di vipere? Sabato scorso Martina Colombari non voleva che il tesoretto fosse assegnato a Barbara D’Urso". Nel video si vede infatti la coppia formata da Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca che, dopo la loro esibizione di sabato, conquistano un punteggio di 38 punti dai giudici. Subito dopo l’inquadratura passa alla sala delle stelle dove vediamo Martina Colombari che parlando con Fognini afferma: "Se le danno il tesoretto…", con sguardo palesemente irritato.
Un momento che altro non è che l’ennesimo indizio di frizioni molto evidenti nel cast di quest’anno, dove tutti sembrano intenzionati ad arrivare sul podio e, perché no, conquistare la tanto agognata coppa. A questo va ad aggiungersi anche la recente dichiarazione di Francesca Fialdini, la quale ha raccontato come molti degli altri concorrenti non le credano in merito all’infortunio al piede. Insomma, il buon viso a cattivo gioco appare ormai all’ordine del giorno, e se davanti alle telecamere emergono grandi amicizie, dietro la storia è tutt’altra.
Ballando con le stelle, la rivalità si fa sentire: il web difende la D’Urso
Davanti a questi evidenti segni di rivalità e commenti poco lusinghieri soprattutto nei confronti di Barbara D’Urso, sul web molte persone hanno deciso di dire la propria. "Io questo astio per la D’Urso da parte degli altri concorrenti proprio non lo capisco. Ha sempre elogiato tutti (persino Marcella che ha spesso parlato male di lei) ma loro la soffrono come se avesse favoritismi quando in realtà ha la giuria contro", si legge in un commento su X.
E ancora: "Ma il rosicamento delle donne nei confronti di Barbara D’Urso tutt’apposto? Ma che problemi avete? Ma parlate un po’ del vostro di percorso che vi trattano con il tappeto rosso", "Dalla prima puntata la D’Urso viene descritta come quella che vuole vincere a tutti i costi e poi puntualmente esce un video in cui a turno c’è qualcuno che rosica o sparla", "Ad ogni puntata di ballando segreto esce una rosicona diversa. Oggi tocca alla Colombari e il bello è che fanno tutto da sole".
