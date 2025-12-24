Ballando con le stelle, Francesca Fialdini e l’errore che le è costato la vittoria: polemiche e rimpianti La finale di Ballando con le stelle riaccende le polemiche sulla mancata vittoria di Francesca Fialdini.

La finale di Ballando con le stelle 2025 continua a far discutere anche a giorni di distanza dalla messa in onda. Non tanto per il nome della vincitrice Andrea Delogu, quanto per le dinamiche che hanno portato al verdetto conclusivo. Francesca Fialdini, data da molti come favorita, ha visto sfumare la vittoria all’ultimo passo, tra scelte strategiche sbagliate, regolamento e voto popolare che sovvertito i pronostici all’ultimo secondo.

Ballando con le stelle, Fialdini e l’errore che le è costato la vittoria

A conquistare il titolo è stata Andrea Delogu, in coppia con Nikita Perotti, che ha superato Francesca Fialdini e Giovanni Pernice in una finale combattutissima. A sottolinearlo è stato anche Guillermo Mariotto, storico giudice del programma, intervenuto a La volta buona su Rai 1: per lui la finale era, senza mezzi termini, "un pari merito". Le parole di Mariotto chiariscono bene l’equilibrio visto in pista. Dal punto di vista tecnico e artistico, la giuria non ha avuto dubbi: tutti e cinque i giudici hanno espresso la loro preferenza per Francesca Fialdini, premiandone eleganza, costanza e crescita nel corso del programma. Tuttavia, come spesso accade a Ballando con le stelle, il giudizio tecnico non è stato l’unico elemento in gioco e alla fine altri fattori hanno influenzato l’esito dello spareggio finale.

A ribaltare la situazione sono stati prima i tribuni del popolo – Matteo Addino, Rossella Erra e Sara Di Vaira – e poi il televoto. I tre tribuni hanno infatti votato compatti per Andrea Delogu, aprendo la strada al coinvolgimento decisivo del pubblico da casa. Ed è stato proprio il televoto a consegnare la vittoria finale alla coppia Delogu-Perotti, scatenando reazioni contrastanti e riaccendendo il dibattito sul peso dei diversi voti. Rossella Erra, una delle tribune, ha difeso con convinzione la sua scelta: "Andrea ha fatto gli ultimi tre balli a cannone". Un giudizio condiviso da molti spettatori.

L’errore in semifinale e le parole che riaprono la polemica

Se la finale è stata equilibrata, il vero punto di svolta – secondo molti addetti ai lavori – sarebbe arrivato prima. A individuarlo è stato Raimondo Todaro, maestro e vincitore di cinque edizioni del programma. Secondo la sua analisi, Francesca Fialdini avrebbe commesso un errore strategico in semifinale scegliendo di sfidare Fabio Fognini e Giada Lini, invece di affrontare Andrea Delogu.

Una decisione che, alla luce del regolamento, avrebbe pesato enormemente. In semifinale, infatti, i tribuni del popolo non votano: questo avrebbe favorito la Fialdini, forte del consenso unanime della giuria. Sfidando Delogu in quel momento, Francesca avrebbe avuto maggiori possibilità di arrivare in finale con un vantaggio difficilmente colmabile dal solo televoto. Sulla stessa linea anche Giovanni Pernice, che nei giorni successivi ha polemizzato apertamente sulla mancata vittoria della Fialdini, alimentando ulteriormente il dibattito.

