Ballando con le Stelle, il destino del gran finale è già scritto: chi vince l'edizione sotto tono

I pronostici hanno già il nome del vincitore, ma la gara è ancora apertissima, mentre i dati auditel cadono in picchiata.

Il 20 dicembre 2025 andrà in onda la grande finale della ventesima edizione di Ballando con le Stelle. Una serata che si preannuncia carica di emozioni, ma anche di interrogativi: tra favoriti della vigilia, tensioni social e un andamento di ascolti complicato, questa edizione rischia di entrare negli annali per motivi molto diversi dal semplice spettacolo in pista.

Oltre alle solite polemiche, infatti, i dati auditel pur restando solidi per gli standard Rai 1 e per un programma di prima serata, non hanno replicato i livelli di engagement dei grandi finali di qualche stagione fa, alimentando il dibattito tra addetti ai lavori sulla necessità di rinnovare formule e strategie.

Secondo i principali analisti e le quote Sisal aggiornate alla vigilia dell’ultimo appuntamento, ci sono già dei nomi che potrebbero ambire al podio, anche se i pronostici indicano un finale incerto, dove il voto del pubblico potrebbe ribaltare i valori in campo decisi dalla giuria e dalle quote, e intanto Milly Carlucci e la sua squadra si giocano tutto nell’ultimo atto del dancing show.

Se volete sapere chi vincerà e perché questa edizione non ha brillato come al solito, trovate tutto nel Video!

