Ballando con le Stelle, Filippo Magnini nel cast di Milly Carlucci. Le reazioni dei vip: "Che squadrone" Ora è arrivata la conferma ufficiale sull'ex campione Filippo Magnini concorrente di Ballando con le Stelle, ma è il video sui social a far impazzire vip e fan

Proprio nei giorni scorsi è emersa un’indiscrezione secondo la quale Filippo Magnini, ex nuotatore ed ex compagno di Federica Pellegrini, avrebbe partecipato come concorrente a Ballando con le Stelle, ma solo oggi è arrivata la conferma da parte del diretto interessato tramite i social. Ecco cosa ha scritto Filippo Magnini sulla sua partecipazione a Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle, Filippo Magnini è un concorrente dello show di Milly Carlucci

Tante le indiscrezioni emerse negli ultimi giorni su Ballando con le Stelle, tra Paolo Belli concorrente per la prima volta in vent’anni di co-conduzione e il motivo per cui Federica Pellegrini avrebbe ‘paccato’ Milly Carlucci per quanto riguarda un nuovo presunto ruolo nel talent show. Oggi invece abbiamo una conferma ufficiale. Si è parlato molto del possibile ingresso nel cast di Filippo Magnini e adesso è certo: l’ex campione di nuovo è tra i concorrenti di Ballando con le Stelle.

A renderlo noto al grande pubblico è proprio quest’ultimo attraverso i suoi canali social con un video ironico ma chiarissimo in cui sentiamo una voce fuori campo che, vedendolo allenarsi nel nuoto sincronizzato, commenta: "Filippo, ma cosa stai facendo? Pensavo nuotassi e invece stai ballando". Questa la risposta del due volte campione mondiale nei 100 metri stile libero nel 2005 e nel 2007: "È proprio questo quello che volevo dirvi. Quest’anno sarò un nuovo concorrente di Ballando con le stelle. Milly, arrivo". Il video in questione è stato pubblicato dall’account Instagram ufficiale del programma (poi condiviso dall’ex nuotatore) con questa didascalia: "La sua prossima gara non sarà in piscina, ma sulla pista più luminosa della TV: @filomagno82 è pronto per #BallandoConLeStelle 2025".

Sui social, come sempre, non mancano le reazioni, soprattutto dei ballerini professionisti dello show che si complimentano con lui. Carlo Aloia e Giada Lini scrivono: "Benvenuto", mentre Anastasia Kuzmina si limita a mettere tre emoticon delle mani che applaudono. Alcuni utenti invece commentano: "Bravo Filippo, tiferò per te", "Vai Filippo, e ti dirò ti vedevo bene anche con Giorgia tua moglie….. magari potreste fare Pechino insieme", "Bella sfida, complimenti!". Immancabili anche i commenti dei suoi compagni di avventura. Martina Colombari, per esempio, dice: "E piano piano si forma la squadra …. Anzi … Che squadrone quest’anno!!!! Evviva!!!".

Ricordiamo che Filippo Magnini ha già partecipato ad altri programmi televisivi, come L’isola dei famosi, Alessandro Borghese – Celebrity chef e Non sono una signora.

Federica Pellegrini rifiuta Ballando con le Stelle per Filippo Magnini

Infine, non possiamo non citare l’indiscrezione emersa nella giornata di ieri, venerdì 22 agosto 2025, sul motivo per cui Federica Pellegrini ha rifiutato di prendere parte alla 20esima edizione di Ballando con le Stelle. Secondo quanto rivelato da Giuseppe Candela sul portale Dagospia, "I maligni assicurano che dietro il suo no ci sarebbe un motivo ‘privato’. Nella pista del Foro Italico dovrebbe esserci anche Filippo Magnini, suo ex fidanzato dal 2011 al 2017. La loro relazione si è chiusa in maniera burrascosa e i due si sarebbero ritrovati nello stesso show costretti a interagire".

