Ballando, Fialdini infortunata attacca una concorrente: “Non mi crede, ha chiesto di vedere le lastre”
La conduttrice avrebbe accusato una 'collega' di non credere al suo incidente. Il motivo? Sarebbe ossessionata dalla vittoria della coppa. Ecco tutti i dettagli.
Sale la tensione a Ballando con le Stelle, mentre Francesca Fialdini, conduttrice in gara e protagonista dell’ultima puntata di Ballando Segreto, rompe il silenzio sulle polemiche relative al suo stop forzato per infortunio. L’accusa sollevata dalla concorrente, insieme al compagno di ballo Giovanni Pernice, è pesantissima: qualcuno all’interno del programma avrebbe messo in dubbio la veridicità dell’incidente, arrivando persino a chiedere di visionare le sue lastre mediche. E il commento di Fialdini a riguardo non è per niente tenero. Ecco in dettaglio che cosa è successo.
Ballando con le Stelle, l’accusa choc di Francesca Fialdini
Nell’ultima puntata di Ballando Segreto, Fialdini ha spiegato in dettaglio che cosa sarebbe successo dopo il suo infortunio. "Hanno dubitato delle costole rotte", ha raccontato la conduttrice di Da noi…a ruota libera, "dicendo che non poteva essere vero, ma noi andavamo bene, non importava scomodare la salute. Ma nella testa dei più fantasiosi mi sto facendo un mese di vacanza così posso allenarmi bene e tornare più forte".
Ma il dettaglio che più ha fatto discutere riguarda la richiesta esplicita che le sarebbe stata rivolta: "Mi hanno chiesto le lastre. Mi hanno detto ‘voglio vedere le lastre’, qualcuno si è fatto promotore di qualcun altro, che è un mandante. L’esecutore non credeva al mio infortunio. Abbiamo un personaggio genuino che non si rende conto di avere un’arma in mano e quando spara lo fa con allegria rivendicando di avere avuto il coraggio di farlo perché altri non lo avrebbero mai avuto, invece lui sì! Insomma, è un killer ingenuo che fa tenerezza".
Secondo Fialdini e Pernice, la ‘mandante’ (si tratterebbe infatti di una donna) sarebbe una concorrente ossessionata dalla conquista della coppa. "Arrivare a chiedermi le lastre l’ho trovato personalmente cheap", ha aggiunto la conduttrice, "se siete così ossessionati per una coppa vuol dire che state perdendo di vista tutto il resto". Nessun nome è ancora stato fatto, comunque. Ma non si escludono clamorose rivelazioni nei prossimi giorni.
Come sta Francesca Fialdini dopo l’infortunio
Nel frattempo, le condizioni di Francesca Fialdini sono in via di miglioramento. Il piede è guarito completamente, mentre per le costole si attendono ulteriori accertamenti. La conduttrice dovrà sottoporsi alle ultime lastre per capire se potrà tornare in pista, eventualmente con un busto, già nella puntata di sabato prossimo. L’alternativa, nel caso in cui non dovesse arrivare il via libera dei medici, sarebbe il rientro direttamente nella serata del ripescaggio. Quale che sia il destino della concorrente, è evidente che lei e il compagno non hanno alcuna intenzione di arrendersi.
