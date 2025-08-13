Ballando con le stelle, un ex maestro (amatissimo) torna ufficialmente in pista: di chi si tratta
Dopo aver deciso di interrompere il suo percorso da insegnante, approdando in nuove vesti, il ballerino è pronto a tornare nel cast dei maestri.
La nuova edizione di Ballando con le stelle deve ancora iniziare, ma Milly Carlucci è già riuscita a stupire tutti con sorprese a non finire. Tra queste anche il grande ritorno di Simone Di Pasquale come maestro di ballo dell’iconico show. Una notizia sorprendente che arriva proprio grazie a un video pubblicato sui social dal profilo ufficiale di Ballando con le stelle: scopriamo di più.
Ballando con le stelle, Simone Di Pasquale ritorna tra i maestri di ballo
"Un ritorno che profuma di storia e passione. Simone Di Pasquale torna a far battere il cuore della pista: sarà di nuovo maestro a Ballando con le stelle", afferma la didascalia di un video divertente pubblicato dal profilo social ufficiale dello show, nel quale proprio Simone Di Pasquale legge su una rivista la notizia del suo grande ritorno a Ballando come maestro, in occasione del 20esimo anniversario del programma.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Ricordiamo che Simone Di Pasquale è stato maestro di Ballando con le stelle dal 2005 al 2021 e dopo molti anni ha scelto di abbandonare il ruolo approdando nello show con nuove vesti, ovvero quelle di giudice popolare accanto a Rossella Erra e Sara Di Vaira. Quest’anno, in occasione del 20esimo anniversario del programma, Di Pasquale ha dunque deciso di fare un grande regalo sia a Milly Carlucci che ai tanti fan dello show, tornando nuovamente in pista come maestro di ballo. Dopo questa splendida notizia, non rimane che attendere ancora un po’ per scoprire quale volto noto dovrà affiancare in questa incredibile avventura.
Simone Di Pasquale torna Ballando come maestro: le reazioni del web
Simone Di Pasquale è da sempre un pilastro di Ballando con le stelle, sia come ballerino che come giudice, ed è proprio per questo che la notizia del suo ritorno in pista come maestro di ballo ha letteralmente scatenato tantissimi fan. "La leggenda torna in pista, ricordi indelebili… Mi sa che in quest’edizione piangerò come una fontana", si legge in un commento al di sotto del posto di Instagram. E ancora: "Garbato, ironico, professionale: tutto ciò è Simone De Pasquale", "Bentornato, come maestro ci sei mancato", "Nessuno può mettere un grande maestro in un angolo", "Motivo in più per guardare Ballando".
Immancabili poi i commenti degli altri maestri di Ballo dello show. Pasquale La Rocca ha commentato scrivendo: "Eccolo! Avevo circa 10 anni quando ti ho conosciuto la prima volta. Felice di condividere questa stagione insieme", mentre Giovanni Pernice ha scritto: "The return of the legend". "Alla grande! Non potevi mancare per il 20° anniversario di Ballando!", ha commentato Giada Lini, mentre Carlo Aloia ha espresso il suo entusiasmo scrivendo: "Grande!". Insomma, un ritorno decisamente più che apprezzato.
Potrebbe interessarti anche
Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca ci ripensa e ‘torna in pista’ (nonostante i dubbi). Social divisi
Il ballerino sarà tra i protagonisti della prossima edizione del dance show di Milly...
Ballando con le Stelle, svelata la giuria (con sorpresa). Ma il web si ribella: “Perché?”
Il dance show condotto da Milly Carlucci ha rivelato su Instagram i nomi di giurati ...
'Un posto al sole', debutta Simone Di Pasquale e il web s'infiamma: “Ora il flirt con Micaela”
Simone Di Pasquale ha debuttato a Un posto al sole nei panni del maestro di danza Pa...
"Francesca Fagnani a Ballando con le Stelle", la verità: cosa ha detto la ‘belva’ a Milly Carlucci
La conduttrice di Belve è stata avvicinata nuovamente al cast della prossima edizion...
Simone di Pasquale, da 'Ballando con le stelle' a 'Un posto al sole': l’annuncio e il suo ruolo nella soap
L’ex maestro ieri sera a Sognando Ballando con le stelle ha danzato con Hoara Borsel...
Sognando Ballando con le stelle, Milly Carlucci riapre le danze su Rai1 con super ospiti e concorrenti storici. Chi ci sarà
Al via questa sera lo speciale che celebrerà i vent’anni dell’amatissimo show di bal...
Pasquale La Rocca, il ritiro choc da Sognando Ballando: “Giorni complicati”. Come mai
Il ballerino ha annunciato via social la decisione, presa a malincuore. Non sarà pre...
Samuel Peron, nuova vita (e lavoro) dopo Ballando con le Stelle: cosa sta facendo
L’ex maestro di danza dello show di Milly Carlucci su Rai 1 ha da poco chiuso la tou...