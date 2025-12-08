Ballando con le Stelle, duro attacco di Luxuria a Rossella Erra: "Ha strategie personali"
La scelta di assegnare metà tesoretto alla Signora Coriandoli continua a far discutere: "Vergogna".
Le polemiche post prima semifinale di Ballando con le Stelle, continuano a infiammare i social. Dopo le pesanti parole rivolte sul web ad Andrea Delogu, e alle discussioni in studio durante la puntata di sabato scorso del dancing show, questa volta a intervenire è stata Vladimir Luxuria, che su Instagram si è lasciata andare a uno sfogo contro Rossella Erra. La tribuna del popolo, infatti, ha sollevato parecchie critiche per la scelta di dividere il suo tesoretto, assegnando 25 punti alla Signora Coriandoli: "Voglio fare un altro ragionamento questa sera. Ballando dà un grande insegnamento, cioè che tutti possono ballare e il ballo fa bene a tutte le età. Il ballo ti coinvolge quando le persone ballano con te e ti travolgono. Mi sono fatta travolgere dalla Signora Coriandoli e Simone Di Pasquale". E mentre il pubblico dell’Auditorium esprimeva tutto il suo disappunto, anche Fabio Canino ha detto la sua contro Erra: "Voi capite la follia? Poi danno la colpa alla giuria".
Vladimir Luxuria contro il tesoretto di Rossella Erra a Ballando: cosa ha detto
La decisione di Rossella Erra, di dare metà del tesoretto di Ballando con le Stelle alla Signora Coriandoli e Simone Di Pasquale, anziché a Nancy Brilli, non è piaciuta per nulla a Vladimir Luxuria. L’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi ha sostenuto in un post Instagram che quello della tribuna del popolo non sia stato veramente il volere del pubblico che rappresenta, dato che la sua preferita non aveva raggiunto una buona percentuale di voti: "Come si fa a definire "giuria popolare " la scelta di @rossella.erra a @ballandoconlestelle di dare metà del tesoretto alla signora Coriandoli che in due votazioni del popolo ha preso solo il 5%? La giuria popolare dovrebbe rappresentare il popolo e non agire con strategie personali per favorire un concorrente piuttosto che un altro". Immediate anche le reazioni dei follower sotto al post: "IL TESORETTO DEL POPOLO… un popolo che per due volte da il 5% alla Coriandoli… se rappresentava il popolo doveva dar VOCE A quei 12,000 like della Brilli VERGOGNA", "Strategia…che non è servita a niente aggiungerei, solo a non dare un’altra possibilità a @nancy_brilli_ufficiale . Non mi sembra una cosa tanto corretta!". Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
