Ballando con le Stelle 2026, "mega cachet per Diletta Leotta": la risposta (sorprendente) della conduttrice La conduttrice avrebbe valutato la proposta della Rai prima di decidere di non partecipare al programma: intanto il cast si prepara a una nuova edizione e anche la giuria cambia volto.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La nuova edizione di Ballando con le Stelle prende forma tra conferme, trattative ancora aperte e alcuni retroscena destinati a far discutere. Tra i nomi che Milly Carlucci avrebbe cercato di portare sulla pista da ballo ci sarebbe stato anche quello di Diletta Leotta, una presenza particolarmente ambita dalla conduttrice e dalla produzione Rai. La trattativa, tuttavia, non sarebbe arrivata al risultato sperato.

Milly Carlucci e la presunta proposta a Diletta Leotta

A raccontare il retroscena è il giornalista Giuseppe Candela sulle pagine del settimanale Chi. Secondo quanto riferito, Milly Carlucci avrebbe puntato con decisione sulla conduttrice di Dazn, arrivando a mettere sul tavolo una proposta economica considerata importante, "un mega cachet". Diletta Leotta, però, non avrebbe respinto immediatamente l’idea, scegliendo di prendersi del tempo prima di comunicare la propria decisione. Dopo aver valutato la possibilità di cimentarsi con una trasmissione molto diversa da quelle che abitualmente conduce, sarebbe arrivata la risposta negativa. Il suo no avrebbe quindi chiuso una delle trattative più interessanti di questa fase di costruzione del cast, lasciando alla produzione il compito di completare gli ultimi tasselli.

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La ventunesima edizione di Ballando con le Stelle è attesa su Rai 1 dal 3 ottobre 2026 e, al momento, sono già diversi i concorrenti annunciati. Tra questi figurano Aurora Ramazzotti, Noemi Bocchi, Riccardo Rossi, Anna Safroncik, Jimmy Ghione, Alessandro Matri, Eugenio Finardi, Manuela Moreno e Monica Guerritore. All’appello mancano ancora tre concorrenti, motivo per cui le trattative non possono ancora considerarsi concluse. L’eventuale presenza di Diletta Leotta avrebbe inevitabilmente aggiunto ulteriore curiosità a un’edizione già caratterizzata da diversi nomi molto chiacchierati. In particolare, la partecipazione di Noemi Bocchi rappresenta una delle novità più attese, considerando la rarità delle sue apparizioni televisive.

Ballando con le Stelle e il fermento sulla giuria

A cambiare profondamente sarà anche il tavolo dei giudici. Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino non faranno parte della nuova edizione, dopo anni di presenza nel programma. Restano invece Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Carolyn Smith, chiamati a garantire continuità in una giuria profondamente rinnovata. Per il posto lasciato da Lucarelli, Barbara D’Urso sarebbe ormai la candidata più accreditata, tanto che Ivan Zazzaroni ha parlato pubblicamente del suo possibile ingresso, pur in attesa dell’ufficialità definitiva. Per la casella lasciata libera da Canino resta invece in primo piano Alberto Matano, mentre nelle indiscrezioni circola anche il nome di Francesca Fialdini. Il nuovo equilibrio della giuria sarà sicuramente uno degli elementi da osservare con maggiore attenzione quando il programma tornerà in onda.

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