Andrea Delogu su Nikita Perotti: “Ho fatto un casino”, dietrofront (con scuse) dopo Ballando con le stelle La concorrente del dance show è tornata sui suoi passi, spiegando di aver esagerato con le parole sui social. A unirla al ballerino ci sarebbe solo un'amicizia.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Dopo le dichiarazioni tenerissime affidate ai social, Andrea Delogu ha fatto un passo indietro (clamoroso) su Nikita Perotti. La speaker e concorrente di Ballando, sentita in collegamento a La Volta Buona, ha infatti ridimensionato le sue dichiarazioni sul ballerino. In un primo momento sembrava che Andrea e il suo maestro fossero sul punto di confermare l’esistenza di un legame sentimentale. Ma a quanto pare si sarebbe trattato di un malinteso. Ecco tutti i dettagli.

Ballando con le stelle, le scuse e il dietrofront di Andrea Delogu

Nei giorni precedenti alla semifinale di Ballando, Delogu aveva pubblicato su Instagram un lungo messaggio per Nikita Perotti, definendo il loro rapporto un legame puro, nato in sala prove e destinato a durare oltre il programma. La dedica, intensa e molto personale, aveva fatto pensare che tra i due fosse nata una relazione sentimentale, spingendo il pubblico e parte della stampa a parlare di vera e propria coppia sbocciata dietro le quinte del dance show. Ma a quanto pare si è trattato di un malinteso.

Lo ha spiegato la stessa Delogu, raggiunta dall’inviato de La Volta Buona Domenico Marocchi dopo l’esibizione di sabato scorso. "Ho fatto casino", ha ammesso, "mi rendo conto che avrei dovuto scrivere che non stiamo insieme, ma che ci vogliamo un bene esagerato…Io ho solo voluto sottolineare la meraviglia della persona qui che è stata la mia fortuna in questo periodo".

L’influenza superata e la semifinale affrontata al massimo

Nel collegamento con La Volta Buona, Delogu ha anche aggiornato il pubblico sul suo stato di salute, rassicurando tutti dopo i giorni di febbre alta e influenza. "Sono sopravvissuta ok? L’influenza è passata", ha detto con ironia, raccontando di aver ballato con quasi 39 di febbre e poi di essersi dovuta fermare per recuperare le energie. Nikita Perotti, dal canto suo, ha spiegato di aver scelto in semifinale una coreografia ricca di prese e momenti spettacolari proprio perché si trattava di una tappa decisiva, pur tenendo conto delle condizioni fisiche della partner. "Ho pensato di fare tante prese, visto che siamo alla semifinale", ha chiosato il ballerino, "ho voluto osare e creare un qualcosa di diverso rispetto al solito…".

La scommessa comunque è stata premiata. Giuria e pubblico da casa hanno apprezzato l’esibizione, e la coppia Delogu–Perotti è volata direttamente in finale, risultando tra le più votate e chiacchierate di questa edizione. Ora si giocheranno il tutto per tutto nell’ultimissima tappa dello show, in onda sabato prossimo su Rai 1.

