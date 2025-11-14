Ballando con le Stelle, Delogu torna in pista ed è tra le favorite per la vittoria: i pronostici
Sabato 15 novembre nuova sfida nel dancing show e qualcuno rischia l'eliminazione: intanto i bookmaker fanno le loro scommesse sulla vittoria.
La ventesima edizione di Ballando con le Stelle è arrivata a pieno regime e, dopo sette puntate andate in onda tra settembre e novembre 2025, possiamo iniziare a tirare le somme. Tra il sesto e il settimo appuntamento sono arrivate le prime coppie eliminate, ossia Beppe Convertini & Veera Kinnunen ed Emma Coriandoli con Simone Di Pasquale.
Sabato 15 novembre a giocarsi un posto verso la finale ci saranno Filippo Magnini, Marcella Bella e Andrea Delogu, di nuovo in pista dopo la dolorosa morte del fratello minore. A farla da padrone, come sempre, non mancheranno le polemiche tra concorrenti e giuria: lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso ha animato più di una puntata, così come quello con Marcella Bella, o Nancy Brilli.
Nonostante questo mix di ingredienti, le bellissime performance dei ballerini per una notte, e la gara animata, Ballando non sta brillando negli ascolti. Nessuna delle 7 puntate andate in onda è riuscita a vincere contro il colosso di Tu Si Que Vales.
Per quanto riguarda invece il possibile vincitore di questa 20esima edizione di Ballando con le Stelle le quote e i commenti dei bookmaker e della stampa specializzata segnalano come principale favorita Francesca Fialdini, ma ci sono nomi inattesi che si stanno facendo avanti. Quali? Scoprilo nel Video!
