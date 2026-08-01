Ballando con le Stelle, novità sulla giuria: Matano confermato, il futuro di Fabio Canino resta in bilico Ballando, la giuria prende forma: tra conferme e dubbi spunta il futuro di due volti celebri, ma Matano resta un punto fermo della nuova edizione.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Manca ancora qualche settimana al ritorno di Ballando con le Stelle, previsto su Rai1 dal 3 ottobre, ma il cantiere della nuova edizione è tutt’altro che chiuso. Dopo l’uscita di scena di Selvaggia Lucarelli, la squadra guidata da Milly Carlucci sta lavorando a una profonda riorganizzazione, soprattutto per quanto riguarda la giuria. Se alcune certezze sono già emerse, altre caselle restano ancora da definire e, proprio in queste ore, sono emerse nuove indiscrezioni che riguardano in particolare Fabio Canino e Alberto Matano.

Ballando con le stelle: Alberto Matano resta saldo al suo posto

Tra le poche conferme già emerse figura quella di Alberto Matano, che continuerà a ricoprire il ruolo di "re del tesoretto", ormai diventato uno degli elementi fissi dello show. Una presenza che, stagione dopo stagione, si è consolidata fino a diventare parte integrante dell’equilibrio del programma.

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Accanto a lui risultano confermati anche Carolyn Smith e Guillermo Mariotto, che continueranno a sedere dietro il tavolo della giuria. Per loro, almeno stando alle indiscrezioni emerse finora, non sembrano esserci dubbi sulla permanenza, mentre la produzione continua a valutare come completare il gruppo dopo i cambiamenti avvenuti negli ultimi mesi.

Il futuro di Fabio Canino è ancora tutto da decidere

Più complessa, invece, la situazione di Fabio Canino. Secondo quanto trapelato, il suo nome sarebbe ancora oggetto di valutazioni da parte della produzione, che avrebbe perfino pensato di coinvolgerlo in una veste completamente diversa. L’idea sarebbe stata quella di proporgli un’esperienza da concorrente, seguendo una strada simile a quella intrapresa nella scorsa stagione da Paolo Belli, passato dalla tradizionale postazione in studio alla pista da ballo. Una possibilità che, però, non avrebbe convinto Canino, il quale avrebbe preferito rinunciare alla proposta. Di conseguenza, il suo futuro rimane ancora aperto: al momento non sarebbe stata presa alcuna decisione definitiva sulla sua eventuale riconferma in giuria, e sarà necessario attendere le prossime settimane per capire quale direzione sceglierà la produzione.

Tante candidature e diversi nomi sul tavolo per i ruoli vacanti della giuria

Nel frattempo, sarebbero numerosi i volti televisivi che avrebbero manifestato il desiderio di entrare nel cast della giuria. Restano vive le ipotesi che portano a Barbara d’Urso e Simona Ventura. Entrambe conoscono bene il meccanismo di Ballando con le Stelle grazie alla loro precedente esperienza come concorrenti, un elemento che potrebbe rappresentare un valore aggiunto nella scelta finale dei nuovi giurati. Proprio l’aver vissuto il programma dall’interno consentirebbe loro di giudicare le esibizioni con una prospettiva diversa rispetto a chi non è mai sceso in pista.

Tra le indiscrezioni continua infine a circolare anche il nome di Lucio Presta. I rapporti tra il noto agente e la produzione sarebbero positivi e il dialogo proseguirebbe sia per la composizione della giuria sia per l’eventuale coinvolgimento di alcuni artisti della sua scuderia nel cast dei concorrenti. La sensazione è che Milly Carlucci voglia costruire un’edizione profondamente rinnovata senza rinunciare ai volti che negli anni hanno contribuito al successo del programma.

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