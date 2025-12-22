Ballando con le stelle, retroscena finale, Martina Colombari svela: "Mi ha fo***ta". E Delogu sbotta: "Non ce la faccio più" Tutti i retroscena e le emozioni post finale di Ballando con le Stelle: le dichiarazioni esclusive e i commenti della giuria raccolti da La volta buona.

La finale di Ballando con le Stelle ha chiuso i battenti con un mix di emozioni, risate e qualche momento di riflessione, e anche quest’anno l’inviato de La volta buona, Domenico Marocchi, è stato presente in studio per raccogliere dichiarazioni esclusive dei protagonisti e della giuria.

I vincitori e le dediche di Andrea Delogu e Nikita Perotti

Trionfatori della serata, non hanno nascosto la loro gioia e la stanchezza accumulata durante l’intensa gara. Nikita ha dichiarato: "A tutti, ai miei amici, ma soprattutto a lei", indicando Delogu, che ha aggiunto: "Lo dedico a tutta la mia famiglia, a mio papà, alla mamma di mio fratello e a Nikita. Cosa faremo stasera? Dormiamo, tisana e a nanna, io sto svenendo, voi non avete idea, io ho un’età, ho 43 anni oh, non ce la faccio più, sono arrivata, sto svenendo".

I commenti della giuria di Ballando con le stelle

Spazio poi ai commenti dei membri della giuria e di altri volti noti di Ballando con le Stelle. Caterina Balivo ha chiesto a Guillermo Mariotto perché in finale avesse votato per la Fialdini piuttosto che per Delogu. Mariotto, punzecchiato, ha spiegato: "Sono tutte e due persone belle, la Fialdini la ho nel cuore per sempre, è proprio una persona speciale, corretta. Parliamoci chiaro, quello era un parimerito dichiarato". Balivo ha poi introdotto un filmato con i commenti della giuria sul dietro le quinte della finale. Canino ha scherzato con l’inviato: "Perché tutto questo entusiasmo per la fine del programma? Stavi male con noi? Che abbiamo fatto? Ti diamo il posto, ti diamo da mangiare, da bere, non ti diciamo niente per come ti vesti…". Carolyn ha espresso grande soddisfazione: "E’ stata un’edizione pazzesca. No i concorrenti non sono stati permalosi, ma competitivi e bravi. Non ho mai visto una finale così. Tutta di un altro livello, sono contentissima". Lucarelli ha fatto un’analisi più tecnica: "Devo dire che lo sportivo è stato quello meno sportivo di tutti a prendere le critiche. Devo dire che sono stati tutti molto bravi, ma è anche vero che ballano da tipo 7 mesi, quanto è durata questa edizione? Sono state tredici puntate no? Avrei imparato anche io a ballare un tutto questo tempo! Ma la tenuta psicologica è molto importante, e devo dire che Martina è stata un po’ emozionata, non ha tenuto dal punto di vista psicologico e ha fatto degli errori grossolani". La stessa Colombari ha confermato le difficoltà dell’emozione: "Si ho avuto un buon percorso, ma stasera non ero io, non ero Martina, mi son fatta fot***e dall’emozione. Eh si sono umana, si".

La volta buona: gli errori di Fognini e le anticipazioni di Rosa Chemical

Fognini si è detto dispiaciuto di aver sbagliato la presa durante l’esibizione, mentre l’inviato ha intercettato Rosa Chemical che ha commentato l’apprezzamento di Romina Power: "Ho visto, e ci siamo anche sentiti, posso dire che ci saranno delle novità a riguardo, ma non posso dire altro". Infine, la terza classificata Barbara D’Urso ha dichiarato: "Io sono felicissima di questa edizione", mentre Pasquale La Rocca ha aggiunto di essere molto fiero di lei, sottolineando come abbia fatto un lavoro impareggiabile.

