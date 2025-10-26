Trova nel Magazine
Ballando con le stelle, come sta Natalia Titova? Le lacrime di Magnini per Rosolino

Le lacrime di Filippo Magnini per Massimiliano Rosolino hanno fatto preoccupare il pubblico di Ballando con le stelle, sembra c'entri Natalia Titova.

Rosolino
IPA

Momenti di forte emozione durante la puntata di Ballando con le Stelle di sabato 25 ottobre, quando Filippo Magnini, dopo la sua esibizione in rumba accanto alla maestra Alessandra Tripoli, non è riuscito a trattenere le lacrime riferendosi poi all’amico ed inviato nella sala delle stelle Massimiliano Rosolino. Un legame forte quello tra i due, con le lacrime che hanno lasciato interdetto il pubblico e provocato grande preoccupazione.

Ballando con le stelle, le lacrime di Magnini per Rosolino

Su invito di Milly Carlucci, l’ex campione di nuoto ha spiegato la ragione della sua commozione: "Ho pensato a un mio amico che è lì nella sala delle stelle, Massimiliano Rosolino. Lo vedo sempre sorridente, ma ognuno di noi combatte battaglie che gli altri non conoscono. Lui sa che gli sono vicino e non vedo l’ora di abbracciarlo".

Le parole di Magnini hanno toccato profondamente il pubblico in studio e i telespettatori, scatenando subito domande e ipotesi sui social riguardo a cosa stia attraversando Rosolino. L’atmosfera è diventata ancora più densa di curiosità quando le telecamere hanno inquadrato Ivan Zazzaroni, che, rivolgendosi a Fabio Canino, ha sussurrato qualcosa di appena udibile: "Forse Titova?".

L’allusione di Zazzaroni e le condizioni di Natalia Titova

Quel breve scambio, captato a microfono basso, ha subito fatto il giro del web. Molti telespettatori hanno interpretato le parole del giudice come un possibile riferimento a Natalia Titova, compagna storica di Massimiliano Rosolino. Secondo alcune indiscrezioni, la coppia starebbe affrontando un periodo delicato, complicato anche da alcune difficoltà di salute della ballerina.

La Titova, infatti, da tempo convive con l’osteomielite, una seria infiammazione cronica delle ossa provocata da un’infezione batterica. Una condizione che, secondo quanto trapela, richiede cure costanti e momenti di grande forza. Sia lei che Rosolino, tuttavia, hanno scelto di mantenere il massimo riserbo sulla questione, evitando qualsiasi dichiarazione pubblica.

Né Rosolino né Natalia Titova hanno voluto commentare quanto accaduto in puntata, né le parole sussurrate da Zazzaroni. Anche Magnini, visibilmente commosso, si è limitato a manifestare il suo affetto per l’amico, senza entrare nei dettagli.

Quel momento, tuttavia, ha lasciato un segno nel pubblico di Ballando con le Stelle, che ora si interroga sul reale stato di salute della ballerina e sulla serenità della coppia. Sicuramente nelle prossime puntate potrebbe esserci un ulteriore racconto della vicenda, con la speranza per gli appassionati che la Titova possa arrivare in studio a sorpresa per abbracciare il compagno conosciuto proprio sulla pista di Ballando con le Stelle.

